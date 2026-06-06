Khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc

Tham dự lễ khai mạc, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an.

Về phía TP. Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao thể lực, bản lĩnh, kỹ năng quân sự, võ thuật, ý thức kỷ luật và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là dịp biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), 81 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2026), 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026) và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất” của Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục, thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Vì vậy, việc tổ chức hội thao có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa, quà lưu niệm cho lãnh đạo TP. Huế

Phát biểu tại lễ khai mạc, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cho biết, việc Bộ Công an lựa chọn TP. Huế đăng cai Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - Khu vực II thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng công an thành phố.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của hội thao, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, bảo đảm an ninh, an toàn để hội thao diễn ra thành công. Đồng chí Hà Văn Tuấn cũng bày tỏ mong muốn thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Công an và được lựa chọn đăng cai nhiều sự kiện quy mô lớn trong thời gian tới.

Mở đầu chương trình là màn trống hội quy mô lớn với sự tham gia của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, tạo nên không khí hào hùng, sôi động và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tiết mục từng để lại dấu ấn tại lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 được tái hiện đầy ấn tượng trên sân khấu khai mạc hội thao.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều nội dung biểu diễn đặc sắc đã được giới thiệu đến khán giả. Nổi bật là màn trình diễn của đoàn xe mô tô hộ tống và đội hình xe nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; các bài biểu diễn ngựa nghiệp vụ do cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thực hiện. Bên cạnh đó, các lưu học sinh Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an nhân dân cũng tham gia biểu diễn, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, phần biểu diễn khí công và công phá của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ. Các chiến sĩ đã thể hiện bản lĩnh, ý chí và quá trình rèn luyện khắt khe thông qua những nội dung như: Chống đẩy bật người qua dây lửa, dùng đầu công phá bê tông, dùng mắt đẩy cong thanh sắt phi 12, đi chân trần trên than hồng và dùng chân đá gãy gậy inox.

Bên cạnh đó, chương trình còn tái hiện nhiều tình huống nghiệp vụ thực tế như bảo vệ yếu nhân của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; kỹ thuật bắn súng ứng dụng, vận động cơ bản, công phá mục tiêu do Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 phối hợp với Trung tâm Động vật nghiệp vụ và Trung tâm Phòng, chống khủng bố (K02) thực hiện… cùng tình huống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Công an TP. Huế đảm nhiệm.

Kết thúc đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, góp phần tạo nên không khí sôi động cho sự kiện.

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - Khu vực II diễn ra từ ngày 4 đến 11/6, với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao, quy tụ gần 3.000 vận động viên cùng lực lượng phục vụ, trọng tài và các đơn vị biểu diễn thuộc Bộ Công an.

Một số hình ảnh tại đêm khai mạc do phóng viên Huế ngày nay Online ghi lại:

Mở đầu chương trình là màn trống hội quy mô lớn với sự tham gia của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Màn biểu diễn quân nhạc góp phần tạo không khí sôi động cho lễ khai mạc

Đoàn xe mô tô hộ tống tiến vào lễ đài

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành qua khu vực Ngọ Môn

Tiết mục biểu diễn của lưu học sinh nước bạn Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an nhân dân

Màn biểu diễn khí công ấn tượng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động

Tiết mục dùng răng kéo xe tải nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ diễn tập tình huống bảo vệ yếu nhân

Trình diễn kỹ thuật bắn súng ứng dụng, vận động cơ bản và công phá mục tiêu

Ứng dụng rô bốt chữa cháy trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ

Màn trình diễn pháo hoa khép lại đêm khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - Khu vực II