Cơ hội số cho người khiếm thị

Anh Nguyễn Viết Thương livestream chia sẻ các thông tin về dịch vụ đến với khách hàng

Học công nghệ, mở lối mưu sinh

Từ năm 2024 - 2025, với sự phối hợp của nhiều đơn vị như Viện Hợp tác và Phát triển (Đại học Phú Xuân), Đại học Liverpool John Moores (Anh), Đại học Deakin (Úc) và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, nhiều hội viên khiếm thị đã được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng ứng dụng AI trong marketing.

Tại các khóa học này, học viên không chỉ được hướng dẫn cách viết bài, thiết kế hình ảnh và dựng video thông qua công nghệ AI mà còn được học thêm về các nội dung thực tiễn như kỹ năng bán hàng online trên Facebook, Zalo và TikTok - những nền tảng đang trở thành kênh bán hàng phổ biến trong thời đại số.

Chính từ những lớp học đặc biệt này, cuộc sống của nhiều người khiếm thị đã có những chuyển biến rõ rệt. Họ thay đổi cách làm việc, mạnh dạn nắm bắt cơ hội mới. Trên hành trình ấy, anh Nguyễn Viết Thương là một trong những cá nhân tiêu biểu ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế.

Khi chúng tôi tìm đến cơ sở massage Bình Minh của anh Thương tại đường Nguyễn Thiện Kế (phường Thuận Hóa), anh đang chuẩn bị nội dung cho buổi livestream trên nền tảng TikTok của mình.

Anh chia sẻ: “Trước đây, từ các lớp học công nghệ thông tin, tôi đã tự tìm tòi để học thêm về lập trình web và Java. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến với tôi khi công nghệ AI xuất hiện. Nhờ AI và các công cụ hỗ trợ khác, tôi như có thêm một trợ lý đồng hành, vừa có thể tự giới thiệu dịch vụ của mình một cách chuyên nghiệp, vừa giải đáp thắc mắc và trò chuyện với khách hàng”.

Làm chủ không gian số

Nhờ sử dụng thành thạo công nghệ, anh Thương hiện quản lý nhiều kênh từ Zalo, TikTok đến Facebook. Từ các sản phẩm hình ảnh, video AI và những buổi livestream, anh không chỉ quảng bá dịch vụ massage mà còn tăng tương tác, xây dựng uy tín với khách hàng. Nhờ đó, lượng khách tăng lên, thu nhập được cải thiện.

Anh chia sẻ thêm: “Để livestream, tôi sử dụng nhiều ứng dụng hỗ trợ. Do khó khăn trong việc điều chỉnh khuôn mặt ở vị trí chính diện như người sáng mắt, tôi dùng Open Camera kết hợp phần mềm đọc màn hình để chủ động căn chỉnh vị trí khi cần. Bên cạnh đó, nền tảng TikTok với bộ công cụ TikFinity giúp tôi tăng tương tác và hoàn thiện nội dung cho mỗi phiên livestream”.

Nhờ các công cụ này, anh Thương có thể lồng hiệu ứng âm thanh, sử dụng tính năng đọc bình luận bằng giọng nói và tương tác với người xem theo thời gian thực mà không cần người hỗ trợ.

Không chỉ riêng anh Thương, hiện nay, nhiều hội viên khác cũng đang từng bước áp dụng AI và công nghệ vào công việc, từ quảng bá sản phẩm thủ công, kiếm tiền từ các nền tảng số đến cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù thành phố, điểm đáng chú ý của các chương trình đào tạo công nghệ dành cho người khiếm thị tại Huế đó là ngoài sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, các học viên còn được hỗ trợ, đồng hành sau khóa học, từ đó thuận lợi hơn khi áp dụng vào thực tế.

“Nhờ vậy, nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học đã tự tin hơn trong việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ cho đời sống và công việc. Đây chính là yếu tố tạo nên tính bền vững của chương trình, vừa góp phần mở ra cơ hội hòa nhập, vừa khẳng định năng lực của người khiếm thị trong thời đại công nghệ số”, ông Lộc cho biết thêm.