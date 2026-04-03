Khát vọng hòa nhập của người khiếm thị

Anh Nguyễn Tuân Tám tự tin hòa nhập cộng đồng với nghề massage

Tại phường Phong Quảng, câu chuyện về đôi vợ chồng anh Nguyễn Tuân Tám là minh chứng cho nghị lực sống “Tàn nhưng không phế”.

Năm học lớp 2, do di chứng của căn bệnh viêm não Nhật Bản, đôi mắt của cậu bé Tám vĩnh viễn mất đi ánh sáng. “Lúc ấy, tôi buồn lắm. Từ một cậu học trò lanh lợi, tôi tự nhốt mình trong nhà. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không còn được cắp sách đến trường hay có thể tự đi làm để nuôi sống bản thân. Thế nhưng điều kỳ diệu ấy đã đến với tôi”, anh Tám kể.

Được sự vận động của các cấp hội người mù và gia đình, năm 12 tuổi, anh Tám được học chữ Braille tại Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù. Vài năm sau, thông qua nhiều lớp dạy nghề, anh đã chọn nghề massage để mưu sinh. Kinh tế dần ổn định, hạnh phúc càng thêm trọn vẹn khi anh nên duyên cùng chị Nguyễn Thị Thảo Nhi. “Trước đó, vợ tôi cũng rất tự ti vì mang khiếm khuyết về vận động ở chân. Nhờ sự đồng hành của Hội Người mù, chúng tôi tự tin hơn, cơ hội nghề nghiệp của tôi cũng trở nên rộng mở. Dù là hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng dựa vào nhau, chúng tôi quyết tâm xây dựng một mái ấm hạnh phúc”.

Không chỉ nuôi sống bản thân, vợ chồng anh Tám còn nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Anh Tám trở thành nhân viên có tay nghề cao, được nhiều khách hàng tin tưởng tại Hợp tác xã Nhân đạo.

Người khiếm thị tăng thu nhập với nghề làm hương trầm

Nhằm giúp nhiều hội viên như anh Tám hòa nhập cộng đồng, những năm gần đây, Hội Người mù TP. Huế đã kiên trì thực hiện các mục tiêu trọng điểm. “Trong đó, công tác dạy nghề và tạo việc làm được Hội xác định là nền tảng quan trọng vì mục tiêu hòa nhập chỉ thực sự vững chắc khi gắn liền với tự chủ kinh tế. Bởi thế, Hội đã xây dựng một hệ sinh thái kinh tế kết hợp giữa đào tạo nghề với sản xuất và kinh doanh. Từ đó, tạo việc làm, giúp hội viên thoát nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Vũ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP. Huế cho biết.

Song song với các nghề truyền thống như làm hương, tăm tre hay chổi đót, nghề massage được Hội chú trọng đầu tư, nâng tầm. Từ năm 2016 đến nay, thông qua 32 lớp dạy nghề và nhiều hội thi tay nghề thường niên, các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản cả về y lý, kỹ năng giao tiếp lẫn đạo đức nghề nghiệp. Nhờ đó, không chỉ Công ty TNHH MTV Niềm tin 17.4 trở thành một trong 11 cơ sở massage kiểu mẫu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà nhiều hợp tác xã, cơ sở massage do hội viên khiếm thị làm chủ cũng từng bước khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường. Ngoài tạo thu nhập ổn định, các cơ sở này còn góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội đối với người khiếm thị.

Từ năm 2016 đến nay, thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, hàng tỷ đồng đã được giải ngân kịp thời đến tận tay các hộ hội viên. Đáng chú ý, tính tự giác và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn đã được khẳng định rõ nét. Đại diện Hội Người mù TP. Huế thông tin: “100% vốn và lãi của 58 dự án đến hạn đã được thu hồi, tương ứng với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Nguồn vốn nhân văn này đã hỗ trợ quay vòng cho 287 lượt người vay, từ đó giúp nhiều lao động khiếm thị có việc làm, tạo nên những mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả”.

Thông qua những nỗ lực bền bỉ, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội đã giảm mạnh từ 23,9% (năm 2020) xuống còn 15,1%. Ông Vũ Văn Tuấn chia sẻ thêm: “Dù hành trình hòa nhập của người khiếm thị TP. Huế vẫn còn nhiều khó khăn, thế nhưng, với ý chí của mỗi hội viên và sự đồng hành của các cấp hội, tin rằng sẽ ngày càng có nhiều người khiếm thị tự tin để khẳng định giá trị bản thân”.