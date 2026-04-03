Khát vọng hòa nhập của người khiếm thị

HNN - Mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh, nhiều người khiếm thị đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về hành trình vượt qua mặc cảm, từ đó khẳng định giá trị của bản thân và hòa nhập cộng đồng.

Điểm tựa cho người khiếm thịTrang bị kỹ năng số cho người khiếm thịTết ấm cho người khiếm thịĐồng hành cùng người khiếm thịLan tỏa văn hóa đọc cho người khiếm thị

Anh Nguyễn Tuân Tám tự tin hòa nhập cộng đồng với nghề massage 

Tại phường Phong Quảng, câu chuyện về đôi vợ chồng anh Nguyễn Tuân Tám là minh chứng cho nghị lực sống “Tàn nhưng không phế”.

Năm học lớp 2, do di chứng của căn bệnh viêm não Nhật Bản, đôi mắt của cậu bé Tám vĩnh viễn mất đi ánh sáng. “Lúc ấy, tôi buồn lắm. Từ một cậu học trò lanh lợi, tôi tự nhốt mình trong nhà. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không còn được cắp sách đến trường hay có thể tự đi làm để nuôi sống bản thân. Thế nhưng điều kỳ diệu ấy đã đến với tôi”, anh Tám kể.

Được sự vận động của các cấp hội người mù và gia đình, năm 12 tuổi, anh Tám được học chữ Braille tại Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù. Vài năm sau, thông qua nhiều lớp dạy nghề, anh đã chọn nghề massage để mưu sinh. Kinh tế dần ổn định, hạnh phúc càng thêm trọn vẹn khi anh nên duyên cùng chị Nguyễn Thị Thảo Nhi. “Trước đó, vợ tôi cũng rất tự ti vì mang khiếm khuyết về vận động ở chân. Nhờ sự đồng hành của Hội Người mù, chúng tôi tự tin hơn, cơ hội nghề nghiệp của tôi cũng trở nên rộng mở. Dù là hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng dựa vào nhau, chúng tôi quyết tâm xây dựng một mái ấm hạnh phúc”.

Không chỉ nuôi sống bản thân, vợ chồng anh Tám còn nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Anh Tám trở thành nhân viên có tay nghề cao, được nhiều khách hàng tin tưởng tại Hợp tác xã Nhân đạo.

 Người khiếm thị tăng thu nhập với nghề làm hương trầm

Nhằm giúp nhiều hội viên như anh Tám hòa nhập cộng đồng, những năm gần đây, Hội Người mù TP. Huế đã kiên trì thực hiện các mục tiêu trọng điểm. “Trong đó, công tác dạy nghề và tạo việc làm được Hội xác định là nền tảng quan trọng vì mục tiêu hòa nhập chỉ thực sự vững chắc khi gắn liền với tự chủ kinh tế. Bởi thế, Hội đã xây dựng một hệ sinh thái kinh tế kết hợp giữa đào tạo nghề với sản xuất và kinh doanh. Từ đó, tạo việc làm, giúp hội viên thoát nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Vũ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP. Huế cho biết.

Song song với các nghề truyền thống như làm hương, tăm tre hay chổi đót, nghề massage được Hội chú trọng đầu tư, nâng tầm. Từ năm 2016 đến nay, thông qua 32 lớp dạy nghề và nhiều hội thi tay nghề thường niên, các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản cả về y lý, kỹ năng giao tiếp lẫn đạo đức nghề nghiệp. Nhờ đó, không chỉ Công ty TNHH MTV Niềm tin 17.4 trở thành một trong 11 cơ sở massage kiểu mẫu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà nhiều hợp tác xã, cơ sở massage do hội viên khiếm thị làm chủ cũng từng bước khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường. Ngoài tạo thu nhập ổn định, các cơ sở này còn góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội đối với người khiếm thị.

Từ năm 2016 đến nay, thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, hàng tỷ đồng đã được giải ngân kịp thời đến tận tay các hộ hội viên. Đáng chú ý, tính tự giác và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn đã được khẳng định rõ nét. Đại diện Hội Người mù TP. Huế thông tin: “100% vốn và lãi của 58 dự án đến hạn đã được thu hồi, tương ứng với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Nguồn vốn nhân văn này đã hỗ trợ quay vòng cho 287 lượt người vay, từ đó giúp nhiều lao động khiếm thị có việc làm, tạo nên những mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả”.

Thông qua những nỗ lực bền bỉ, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội đã giảm mạnh từ 23,9% (năm 2020) xuống còn 15,1%. Ông Vũ Văn Tuấn chia sẻ thêm: “Dù hành trình hòa nhập của người khiếm thị TP. Huế vẫn còn nhiều khó khăn, thế nhưng, với ý chí của mỗi hội viên và sự đồng hành của các cấp hội, tin rằng sẽ ngày càng có nhiều người khiếm thị tự tin để khẳng định giá trị bản thân”.

Bài, ảnh: MAI HUẾ
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị kỹ năng dạy học hòa nhập cho giáo viên mầm non

Ngày 3/4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên địa bàn.

Trang bị kỹ năng dạy học hòa nhập cho giáo viên mầm non
“Âm vang Huế - Nhịp bước Đoàn ca”:
Tiếp lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

Tối 25/3, bên dòng sông Hương, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Huế - Nhịp bước Đoàn ca” kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

Tiếp lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ
Điểm tựa cho người khiếm thị

Trong 10 năm qua, Hội Người mù TP. Huế đã vận động xây mới, sửa chữa 73 nhà tình thương và trao hơn 152 nghìn suất quà cho hội viên. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1791/QĐ-TTg về Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 – 25/3/2026), diễn ra sáng 24/3.

Điểm tựa cho người khiếm thị
Trang bị kỹ năng số cho người khiếm thị

Nâng cao khả năng tự chủ và tăng cơ hội việc làm trong kỷ nguyên số, đó là những “quả ngọt” mà Hội Người mù TP. Huế đạt được từ việc đẩy mạnh trang bị kỹ năng số cho người khiếm thị.

Trang bị kỹ năng số cho người khiếm thị
Hiện thực hóa khát vọng hòa bình

Thế giới đang chứng kiến số vụ xung đột và bạo lực tăng mạnh chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với cuộc sống của hàng triệu người dân, làm bùng phát nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Hiện thực hóa khát vọng hòa bình

