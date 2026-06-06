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ClockThứ Bảy, 06/06/2026 19:57

Cuộc hội ngộ nghệ thuật “Dòng chảy di sản”

HNN.VN - Đông đảo nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật đã cùng tụ hội tại chương trình giao lưu nghệ thuật Ô Lý Artshow lần thứ I với chủ đề “Dòng chảy di sản” khai mạc tối 6/6 tại Không gian Sách và Văn hóa Huế (số 23 - 25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) bên bờ sông Hương thơ mộng.

Trưng bày, giới thiệu di sản Phật giáo Huế mùa Phật đản“Mã hóa thời gian”, cuộc hội ngộ giữa sơn mài và truyền thần“Chuyện kể từ những trang cổ thư”Lần đầu triển lãm tranh của Vua Hàm Nghi với quy mô lớn tại Hà Nội

 Một góc không gian trưng bày tại chương trình giao lưu nghệ thuật Ô Lý Artshow

Chương trình do các nghệ sĩ Huế phối hợp tổ chức dưới sự cố vấn của TS. Họa sĩ Phan Hải Bằng (giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế). Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của một nền tảng nghệ thuật mới mang tinh thần mở, kết nối và thử nghiệm dành cho cộng đồng nghệ sĩ miền Trung.

Ngay sau buổi khai mạc, công chúng có cơ hội thưởng lãm hơn 140 tác phẩm của hơn 30 tác giả cũng như các nhà sưu tập với đa dạng chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic cho đến khảm sành, in mộc bản, truchigraphy, mixed media, video art…

Theo Ban tổ chức, cuộc hội ngộ của những tác phẩm trong Ô Lý Artshow không có sự phân định giữa cũ và mới, chỉ có những cách tiếp cận khác nhau đối với chất liệu, hình ảnh và ý niệm. Tất cả mở ra cơ hội để chứng kiến thực hành nghệ thuật nơi đây, không phải như một tổng kết mang tính hệ thống, mà như một lát cắt sống động phản chiếu đời sống xã hội, đời sống văn hóa và tâm hồn của cả vùng đất.

Xuyên suốt chương trình Ô Lý Artshow diễn ra trong vòng 10 ngày còn có những buổi nói chuyện chuyên đề. Cụ thể, PGS.TS.Phan Thanh Bình (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế) sẽ có một buổi nói chuyện về “Thực hành khảm sành sứ ở xứ Huế”. Bên cạnh phần trình bày học thuật, chương trình còn giới thiệu các tác phẩm của nghệ nhân Huỳnh Minh, người có nhiều năm gắn bó với nghề khảm sành sứ. Các tác phẩm được kỳ vọng mang đến góc nhìn trực quan về kỹ thuật, thẩm mỹ cũng như giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật này.

Diễn giả Đỗ Kỳ Huy (giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế) sẽ trò chuyện về chủ đề “Sơn mài và di sản”, cùng với đó là các tác phẩm trưng bày của nghệ sĩ Nguyễn Hóa, với một phong cách tạo hình đặc sắc mang đậm dấu ấn cố đô.

Ngoài ra, còn có các chuyên đề khác như “Liễn làng Chuồn và nghệ thuật in mộc bản”, “Nghệ thuật đương đại của người trẻ và thực hành”, “Sách và mỹ thuật của sách”…

N. MINH
 Từ khóa:
chương trình giao lưu nghệ thuậtÔ Lý ArtshowHuếnghệ sĩdi sảnvăn hóa
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