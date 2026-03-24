ClockThứ Ba, 24/03/2026 15:02

Điểm tựa cho người khiếm thị

HNN.VN - Trong 10 năm qua, Hội Người mù TP. Huế đã vận động xây mới, sửa chữa 73 nhà tình thương và trao hơn 152 nghìn suất quà cho hội viên. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1791/QĐ-TTg về Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 – 25/3/2026), diễn ra sáng 24/3.

 Dạy chữ  Braille tại Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù

Cùng với chăm lo đời sống, 10 năm qua, Hội Người mù TP. Huế tích cực hỗ trợ hội viên phát triển sinh kế, giúp nhiều người khiếm thị có việc làm, thu nhập ổn định. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã giải ngân hàng tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn; đồng thời phát triển các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, đưa tổng doanh thu đạt trên 36 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động khiếm thị.

Song song đó, Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù đã tiếp nhận gần 300 học sinh nội trú; 24 học sinh khiếm thị tốt nghiệp đại học, trung cấp. Hội cũng hỗ trợ 12 máy tính, 80 điện thoại thông minh và tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho hơn 340 học viên, góp phần giúp hội viên tiếp cận tri thức, hòa nhập kỷ nguyên số.

 Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội giảm từ 23,9% năm 2020 xuống còn 15,1% năm 2026, đánh dấu bước tiến trong mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
