Bồi dưỡng kỹ năng cho người khiếm thị

HNN.VN - Sáng 25/4, Hội Người mù thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn kỹ năng mềm dành cho học sinh, sinh viên và hội viên trẻ.

Giảng viên Hoàng Thị Thảo (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) chia sẻ kỹ năng với hội viên khiếm thị 

Nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng năng lực người khiếm thị trong việc làm” của Hội Người mù thành phố Huế và Trung tâm Sao Mai vì người mù, chương trình trang bị cho học viên ba nhóm kỹ năng thiết yếu gồm giao tiếp, đàm phán và thuyết trình.

Là những kỹ năng nền tảng giúp người khiếm thị tự tin hơn trong học tập, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường làm việc, lớp học do giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trực tiếp tham gia giảng dạy.

Cùng với hướng dẫn cách xây dựng nội dung thuyết trình, kỹ thuật diễn đạt, các học viên còn được thực hành xử lý tình huống giao tiếp cũng như phương pháp thương lượng hiệu quả trong bối cảnh thực tế.

Sau buổi đầu tiên trong chuỗi hoạt động nâng cao kỹ năng cho người khiếm thị này, thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề như kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng khởi nghiệp và định hướng việc làm sau đào tạo, từ đó góp phần tạo thêm cơ hội hòa nhập và phát triển bền vững cho hội viên.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
người khiếm thịtập huấnkỹ nănggiao tiếpthuyết trình
Cơ hội số cho người khiếm thị

Nhờ các chương trình đào tạo AI gắn với kỹ năng bán hàng, tạo nội dung và sử dụng công cụ số, cuộc sống của nhiều người khiếm thị đã có nhiều cải thiện rõ rệt. Từ chỗ hạn chế trong tiếp cận công nghệ, họ dần làm chủ các công cụ số, cải thiện sinh kế và tự tin tham gia vào nền kinh tế số.

Khát vọng hòa nhập của người khiếm thị

Mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh, nhiều người khiếm thị đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về hành trình vượt qua mặc cảm, từ đó khẳng định giá trị của bản thân và hòa nhập cộng đồng.

