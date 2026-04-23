Bồi dưỡng kỹ năng cho người khiếm thị

Giảng viên Hoàng Thị Thảo (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) chia sẻ kỹ năng với hội viên khiếm thị

Nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng năng lực người khiếm thị trong việc làm” của Hội Người mù thành phố Huế và Trung tâm Sao Mai vì người mù, chương trình trang bị cho học viên ba nhóm kỹ năng thiết yếu gồm giao tiếp, đàm phán và thuyết trình.

Là những kỹ năng nền tảng giúp người khiếm thị tự tin hơn trong học tập, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường làm việc, lớp học do giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trực tiếp tham gia giảng dạy.

Cùng với hướng dẫn cách xây dựng nội dung thuyết trình, kỹ thuật diễn đạt, các học viên còn được thực hành xử lý tình huống giao tiếp cũng như phương pháp thương lượng hiệu quả trong bối cảnh thực tế.

Sau buổi đầu tiên trong chuỗi hoạt động nâng cao kỹ năng cho người khiếm thị này, thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề như kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng khởi nghiệp và định hướng việc làm sau đào tạo, từ đó góp phần tạo thêm cơ hội hòa nhập và phát triển bền vững cho hội viên.