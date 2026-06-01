Đồng hành cùng phụ nữ khiếm thị

HNN.VN - Hơn 142 phụ nữ mù được đào tạo nghề, trên 68.000 suất quà được trao tặng, đó là những kết quả nổi bật được thông tin tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giúp đỡ phụ nữ mù (giai đoạn 2016 – 2026) và sơ kết 5 năm thực hiện chương trình Mái ấm tình thương diễn ra sáng 2/6 tại Hội Người mù thành phố.

Trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác giúp đỡ phụ nữ và trẻ em khiếm thị

10 năm qua, Hội Người mù thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng công tác đào tạo nghề cho phụ nữ mù. Qua đó, 142 chị em đã được tham gia các lớp học nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề chăn nuôi, massage chăm sóc phục hồi sức khỏe.

Từ năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân, Hội Người mù thành phố đã huy động nguồn lực để trao hơn 68.000 suất quà cho phụ nữ và trẻ em khiếm thị với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng.

Riêng chương trình “Mái ấm tình thương”, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới (cũ), đã có 25 ngôi nhà được xây mới và sửa chữa cho hội viên nữ với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Dịp này, Hội Người mù thành phố đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp giúp đỡ phụ nữ mù. Các đại biểu cũng đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khiếm thị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
Trang bị kỹ năng tìm việc cho người khiếm thị

Ngày 1/6, Hội Người mù thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Sao Mai vì người mù tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng làm việc theo nhóm cho học sinh, sinh viên và hội viên trẻ khiếm thị trên địa bàn.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là ưu tiên cấp bách toàn cầu

Môi trường số giúp trẻ em tiếp cận kiến thức, học tập, giao lưu và hội nhập cộng đồng một cách nhanh chóng, cũng như phát huy khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, giữa “biển” thông tin đó, trẻ em cần được hướng dẫn và trang bị kiến thức để có thể chọn lọc những gì bổ ích, tránh xa những nhân tố độc hại.

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Nhiều lớp dạy bơi miễn phí đã và đang được tổ chức cho các em học sinh ở vùng nông thôn, vùng gần sông nước trên địa bàn thành phố. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống đuối nước, góp phần mang đến cho trẻ em kỹ năng phòng vệ để có những mùa hè an toàn, bổ ích.

Những 'khoảng trống' trong bảo vệ trẻ em

Liên tiếp các vụ trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng thời gian qua không chỉ gây phẫn nộ dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm gia đình, vai trò cộng đồng và hiệu quả của hệ thống bảo vệ trẻ em.

