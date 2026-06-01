Đồng hành cùng phụ nữ khiếm thị

Trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác giúp đỡ phụ nữ và trẻ em khiếm thị

10 năm qua, Hội Người mù thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng công tác đào tạo nghề cho phụ nữ mù. Qua đó, 142 chị em đã được tham gia các lớp học nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề chăn nuôi, massage chăm sóc phục hồi sức khỏe.

Từ năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân, Hội Người mù thành phố đã huy động nguồn lực để trao hơn 68.000 suất quà cho phụ nữ và trẻ em khiếm thị với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng.

Riêng chương trình “Mái ấm tình thương”, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới (cũ), đã có 25 ngôi nhà được xây mới và sửa chữa cho hội viên nữ với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Dịp này, Hội Người mù thành phố đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp giúp đỡ phụ nữ mù. Các đại biểu cũng đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khiếm thị trong thời gian tới.