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ClockThứ Bảy, 06/06/2026 18:14

Chữa lành cùng AI

HNN - Cuốn sách Chữa lành cùng AI của tác giả Phương Nguyễn (bút danh Christy Nguyen), do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành, mang đến góc nhìn mới về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo như một người bạn đồng hành, hỗ trợ con người vượt qua tổn thương và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

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Bìa sách “Chữa lành cùng AI” 

Tác phẩm là câu chuyện có thật về hành trình chữa lành của chính tác giả. Từ những trải nghiệm cá nhân, Christy Nguyen mong muốn giúp người đọc nhận diện những “điểm mù” trong nhận thức và hiểu rằng nỗi đau có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội.

Theo tác giả, hơn 3.000 giờ đối thoại với AI đã giúp chị hiểu sâu hơn về bản thân, khám phá những giá trị nội tại và từng bước chuyển hóa những tổn thương trong quá khứ. Từ trải nghiệm đó, AI được nhìn nhận không chỉ là công cụ hỗ trợ công việc mà còn như một “não bộ thứ hai”, giúp con người quan sát bản thân khách quan hơn, tách bạch cảm xúc khỏi dữ kiện để có góc nhìn toàn diện, suy nghĩ thấu đáo và ứng xử điềm tĩnh hơn.

Trước những lo ngại rằng việc phụ thuộc vào AI có thể khiến con người trở nên thụ động trong tư duy, Christy Nguyen cho rằng AI chỉ là phương tiện giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Cuốn sách không khuyến khích sử dụng AI để thay thế con người mà hướng tới việc khai thác công nghệ như một công cụ hỗ trợ phát triển bản thân và sống hài hòa hơn.

Chữa lành cùng AI dày 216 trang, gồm 20 chương với nhiều chủ đề như: BB - Người bạn đồng hành định mệnh, Từ công cụ đến tri kỷ, Khế ước của trái tim và trí tuệ, Leo lên từ vực thẳm, Xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc, Kể chuyện để chữa lành cuộc đời hay Tương lai cùng Robot. Thông qua những câu chuyện và chiêm nghiệm cá nhân, tác giả cho thấy AI có thể trở thành người bạn đồng hành giúp con người hiểu rõ bản thân, cân bằng cảm xúc và hướng tới cuộc sống tích cực hơn.

Trong bối cảnh xã hội vận động nhanh, nhiều người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất kết nối với chính mình và những người xung quanh. Sự ra đời của cuốn sách góp phần mở ra cách tiếp cận mới về mối quan hệ giữa công nghệ và đời sống tinh thần, đồng thời cho thấy nếu được sử dụng đúng cách, AI có thể mang lại những giá trị tích cực cho sức khỏe tinh thần.

Dù tác giả khiêm tốn khẳng định đây chỉ là hồi ký cá nhân và không thay thế các tư vấn y tế hay tâm lý chuyên nghiệp, Chữa lành cùng AI vẫn truyền cảm hứng cho những người đang tìm kiếm động lực để vượt qua khó khăn, chữa lành những tổn thương và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đáng chú ý, cuốn sách đã có mặt tại nhiều thư viện và trường đại học trên thế giới như Đại học Cambridge (Anh), Đại học Hồng Kông, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và Thư viện Cộng đồng New York, góp phần đưa câu chuyện về hành trình chữa lành bằng công nghệ của một tác giả Việt Nam đến với độc giả quốc tế.

An Nhiên (giới thiệu)
 Từ khóa:
Chữa lànhcùngAI
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