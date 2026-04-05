Nỗ lực vì người khiếm thị

HNN.VN - Sáng 16/4, Hội Người mù thành phố Huế tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Trường Thương binh hỏng mắt (1956 – 2026); 57 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 – 17/4/2026) và 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 – 18/4/2026).

 Trao quà cho hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua, đồng thời tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Không chỉ tiếp tục tăng cường hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm, nhiều đề xuất đã chú trọng đến công nghệ đối với người khiếm thị, góp phần giúp người khiếm thị tự tin hòa nhập cộng đồng trong thời đại số.

Hiện nay, Hội Người mù thành phố Huế là mái nhà chung của gần 2.000 hội viên. Không ngừng phát huy vai trò kết nối, sẻ chia và bảo vệ quyền lợi của người khiếm thị, cùng với các hoạt động chuyên môn, Hội đã tăng cường công tác xã hội hóa nguồn lực. Nhờ đó, trong 10 năm trở lại đây, Hội đã vận động và trao tặng hơn 152 nghìn suất quà trị giá trên 47 tỷ đồng cho hội viên, xây dựng và sửa chữa hơn 70 nhà tình thương. Các hoạt động thiết thực nói trên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội từ mức 23,9 năm 2020 xuống còn 15,1%.

Không chỉ là dịp tri ân những dấu mốc quan trọng, hoạt động còn mang ý nghĩa đánh dấu cho hành trình phát triển và khẳng định vai trò của Hội trong việc đồng hành cùng người khiếm thị. Cũng tại buổi lễ, Hội đã phối hợp với câu lạc bộ Vòng tay nhân ái đã trao tặng 20 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để hội viên khiếm thị vững tin vào cuộc sống.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
Kỷ niệm 10 năm Hợp tác Mê Công-Lan Thương

Tuần lễ Mê Công-Lan Thương kỷ niệm 10 năm Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công-Lan Thương đầu tiên vừa kết thúc sau nhiều ngày các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại 6 quốc gia thành viên, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Kỷ niệm 10 năm Hợp tác Mê Công-Lan Thương
Hành trình sơn mài từ di sản đến tương lai

Nghệ thuật sơn mài không chỉ là niềm tự hào của nền mỹ thuật nước nhà mà còn là một di sản văn hóa vô giá. Đó là khẳng định được nhiều chuyên gia đưa ra tại tọa đàm “Hành trình sơn mài Việt Nam từ di sản đến tương lai (1930 - 2030)".

Hành trình sơn mài từ di sản đến tương lai
Điểm tựa cho người khiếm thị

Trong 10 năm qua, Hội Người mù TP. Huế đã vận động xây mới, sửa chữa 73 nhà tình thương và trao hơn 152 nghìn suất quà cho hội viên. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1791/QĐ-TTg về Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 – 25/3/2026), diễn ra sáng 24/3.

Điểm tựa cho người khiếm thị
15 ngày cao điểm đồng hành cùng hộ kinh doanh

Từ đầu năm 2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD) phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp kê khai. Theo đó, HKD áp dụng khai thuế theo tháng thì kỳ khai thuế đầu tiên của các tháng 1, 2 và 3/2026 sẽ được thực hiện chậm nhất vào ngày 30/4/2026.

15 ngày cao điểm đồng hành cùng hộ kinh doanh

