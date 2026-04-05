Nỗ lực vì người khiếm thị

Trao quà cho hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua, đồng thời tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Không chỉ tiếp tục tăng cường hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm, nhiều đề xuất đã chú trọng đến công nghệ đối với người khiếm thị, góp phần giúp người khiếm thị tự tin hòa nhập cộng đồng trong thời đại số.

Hiện nay, Hội Người mù thành phố Huế là mái nhà chung của gần 2.000 hội viên. Không ngừng phát huy vai trò kết nối, sẻ chia và bảo vệ quyền lợi của người khiếm thị, cùng với các hoạt động chuyên môn, Hội đã tăng cường công tác xã hội hóa nguồn lực. Nhờ đó, trong 10 năm trở lại đây, Hội đã vận động và trao tặng hơn 152 nghìn suất quà trị giá trên 47 tỷ đồng cho hội viên, xây dựng và sửa chữa hơn 70 nhà tình thương. Các hoạt động thiết thực nói trên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội từ mức 23,9 năm 2020 xuống còn 15,1%.

Không chỉ là dịp tri ân những dấu mốc quan trọng, hoạt động còn mang ý nghĩa đánh dấu cho hành trình phát triển và khẳng định vai trò của Hội trong việc đồng hành cùng người khiếm thị. Cũng tại buổi lễ, Hội đã phối hợp với câu lạc bộ Vòng tay nhân ái đã trao tặng 20 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để hội viên khiếm thị vững tin vào cuộc sống.