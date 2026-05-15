Sôi nổi Liên hoan Kỹ năng các câu lạc bộ đội, nhóm TP. Huế

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các CLB tham gia liên hoan

Diễn ra trong 2 ngày từ 16 - 17/5, liên hoan quy tụ 6 CLB kỹ năng trên địa bàn thành phố tham gia gồm: CLB Kỹ năng - Du khảo Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, CLB Kỹ năng Thanh niên Hương Trà, CLB Kỹ năng và Công tác xã hội xã Đan Điền, các CLB Kỹ năng Lửa Xanh Trường Đại học Khoa học, CLB Kỹ năng Trường Đại học Y Dược và CLB Hạt Nhân Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế).

Năm nay, liên hoan được tổ chức theo mô hình “Làng Kỹ năng” nhằm tạo không gian sinh hoạt tập thể gắn với trải nghiệm, thực hành kỹ năng và giao lưu giữa các đơn vị. Mỗi CLB xây dựng không gian trại riêng theo chủ đề “Bản lĩnh - Trưởng thành - Tự hào truyền thống” và kết hợp giới thiệu hình ảnh hoạt động, mô hình kỹ năng, học cụ huấn luyện, không gian truyền thông sáng tạo.

Các CLB tranh tài tại phần thi biểu diễn Semaphore

Liên hoan còn có nhiều nội dung thực hành, trải nghiệm như: kiến thức tổng hợp, cắm trại nhanh chữ A, gút dây, mật thư, quản trò, Morse, biểu diễn Semaphore, thủ công trại và trò chơi lớn...

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, liên hoan được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động kỹ năng cho các CLB, đội, nhóm trên địa bàn TP. Huế. Qua đó, góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng tổ chức, năng lực thực hành xã hội và tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên.