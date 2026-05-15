Sôi nổi Liên hoan Kỹ năng các câu lạc bộ đội, nhóm TP. Huế

HNN.VN - Sáng 17/5, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức Liên hoan Kỹ năng các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm TP. Huế mở rộng lần thứ VI - năm 2026 tại Quảng trường Bia Quốc Học (phường Thuận Hóa).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các CLB tham gia liên hoan 

Diễn ra trong 2 ngày từ 16 - 17/5, liên hoan quy tụ 6 CLB kỹ năng trên địa bàn thành phố tham gia gồm: CLB Kỹ năng - Du khảo Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, CLB Kỹ năng Thanh niên Hương Trà, CLB Kỹ năng và Công tác xã hội xã Đan Điền, các CLB Kỹ năng Lửa Xanh Trường Đại học Khoa học, CLB Kỹ năng Trường Đại học Y Dược và CLB Hạt Nhân Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế).

Năm nay, liên hoan được tổ chức theo mô hình “Làng Kỹ năng” nhằm tạo không gian sinh hoạt tập thể gắn với trải nghiệm, thực hành kỹ năng và giao lưu giữa các đơn vị. Mỗi CLB xây dựng không gian trại riêng theo chủ đề “Bản lĩnh - Trưởng thành - Tự hào truyền thống” và kết hợp giới thiệu hình ảnh hoạt động, mô hình kỹ năng, học cụ huấn luyện, không gian truyền thông sáng tạo.

Các CLB tranh tài tại phần thi biểu diễn Semaphore

Liên hoan còn có nhiều nội dung thực hành, trải nghiệm như: kiến thức tổng hợp, cắm trại nhanh chữ A, gút dây, mật thư, quản trò, Morse, biểu diễn Semaphore, thủ công trại và trò chơi lớn...

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, liên hoan được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động kỹ năng cho các CLB, đội, nhóm trên địa bàn TP. Huế. Qua đó, góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng tổ chức, năng lực thực hành xã hội và tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên.

Minh Nguyên
BIDV “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2026

Chiều 15/5, Ban Tổ chức Festival Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026.Tham dự lễ ký kết có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang.

Giúp doanh nghiệp tìm giải pháp tăng trưởng doanh thu từ Zalo, AI và CRM

Chiều 15/5, Sở Tài chính phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Công ty CP Sóc đỏ - Sàn thương mại điện tử socsdo.vn tổ chức chương trình “Tăng trưởng doanh thu cùng hệ sinh thái Zalo - AI - CRM”. Chương trình thu hút hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Quảng bá di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa

Với chủ đề “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” triển lãm giới thiệu đến công chúng TP. Hồ Chí Minh gần 150 tác phẩm ký họa đặc sắc về Huế do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ.

Thành phố Huế thuộc nhóm 3 địa phương cải cách PCI nổi bật giai đoạn 2005 - 2025

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Tham dự sự kiện về phía TP. Huế có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

