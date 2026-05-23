Gần 400 học sinh tiểu học phường Phong Thái hoàn thành lớp phổ cập bơi

HNN.VN - Chiều 24/5, UBND phường Phong Thái tổ chức bế mạc và trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp phổ cập bơi cho học sinh tiểu học (lớp 5) năm học 2025-2026 sau gần 1 tháng được tổ chức (từ ngày 6 đến 24/5).

Trao giấy chứng nhận sau khi các em hoàn thành lớp phổ cập bơi

379 em học sinh lớp 5 tham gia khóa học trên được hướng dẫn các kỹ năng bơi lội cơ bản như nổi nước, đạp nước, lấy hơi, bơi trườn sấp; đồng thời trang bị kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm trong môi trường nước. Trong suốt thời gian học tập, các em học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tích cực luyện tập và tiếp thu tốt các nội dung do giáo viên hướng dẫn. Trước khi kết thúc khóa học, các em được kiểm tra kỹ năng bơi; tất cả đều đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học.

Dịp này, ông Nguyễn Hồng Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phong Thái cho biết, địa phương có hệ thống sông, ao hồ, vùng trũng và địa hình đa dạng gồm đồng bằng, trung du, đầm phá, ven biển; trong đó có sông Bồ chảy qua nên nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em luôn tiềm ẩn, nhất là vào mùa hè và mùa mưa lũ. Việc tổ chức lớp phổ cập bơi không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất mà còn góp phần trang bị kỹ năng sống cần thiết, nâng cao nhận thức và khả năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Hoạt động phổ cập bơi cho học sinh tiểu học góp phần hạn chế tai nạn đuối nước, đồng thời giúp các em nâng cao kỹ năng sống, chủ động thích nghi với môi trường tự nhiên và ý thức tự bảo vệ bản thân.

Minh Hoài
Chiều 23/5, ông Đặng Văn Quý, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Huỳnh Trúc, phường Phong Điền cho biết, vào khoảng 14 giờ ngày 22/5/2026, nhóm 6 học sinh khối 10 Trường THPT Phong Điền rủ nhau đến nhà bạn tại TDP Huỳnh Trúc, sau đó tự phát đi tắm tại khu vực sông Ô Lâu, thuộc TDP Huỳnh Trúc, phường Phong Điền, nơi lực lượng chức năng đã đặt cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm.

Thức khuya học bài, ám ảnh điểm số và nỗi sợ không đáp ứng kỳ vọng của gia đình khiến nhiều trẻ vị thành niên rơi vào lo âu, trầm cảm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không ít học sinh giỏi đã nhập viện trong tình trạng khủng hoảng tâm lý, tự làm đau bản thân, thậm chí uống thuốc quá liều vì áp lực học tập kéo dài.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước (từ ngày 11 - 12/6), kéo theo toàn bộ công tác chuẩn bị của ngành giáo dục và các địa phương cũng được triển khai sớm, chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

