Gần 400 học sinh tiểu học phường Phong Thái hoàn thành lớp phổ cập bơi

Trao giấy chứng nhận sau khi các em hoàn thành lớp phổ cập bơi

379 em học sinh lớp 5 tham gia khóa học trên được hướng dẫn các kỹ năng bơi lội cơ bản như nổi nước, đạp nước, lấy hơi, bơi trườn sấp; đồng thời trang bị kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm trong môi trường nước. Trong suốt thời gian học tập, các em học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tích cực luyện tập và tiếp thu tốt các nội dung do giáo viên hướng dẫn. Trước khi kết thúc khóa học, các em được kiểm tra kỹ năng bơi; tất cả đều đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học.

Dịp này, ông Nguyễn Hồng Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phong Thái cho biết, địa phương có hệ thống sông, ao hồ, vùng trũng và địa hình đa dạng gồm đồng bằng, trung du, đầm phá, ven biển; trong đó có sông Bồ chảy qua nên nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em luôn tiềm ẩn, nhất là vào mùa hè và mùa mưa lũ. Việc tổ chức lớp phổ cập bơi không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất mà còn góp phần trang bị kỹ năng sống cần thiết, nâng cao nhận thức và khả năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Hoạt động phổ cập bơi cho học sinh tiểu học góp phần hạn chế tai nạn đuối nước, đồng thời giúp các em nâng cao kỹ năng sống, chủ động thích nghi với môi trường tự nhiên và ý thức tự bảo vệ bản thân.