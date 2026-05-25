Chắp cánh tương lai cho học sinh khiếm thị

Trao thưởng cho học sinh khiếm thị đạt thành tích tốt

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng nội trú gần 30 học sinh, sinh viên khiếm thị. Trong đó có 4 sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn.

Theo đánh giá kết quả học tập niên khóa 2025 - 2026, trong tổng số học sinh được xếp loại, có 5 em đạt danh hiệu xuất sắc, chiếm gần 22%. Nhiều em còn đạt thành tích cao tại các cuộc thi dành cho người khiếm thị. Tiêu biểu như em Lư Sĩ Quý đạt giải Nhất cuộc thi “Ươm hạt giống tâm hồn” do Trung ương Hội Người mù Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh công tác dạy học, trong năm qua, Trung tâm đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho học sinh, sinh viên. Thông qua vận động mạnh thường quân, đơn vị đã hỗ trợ 12 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với mức 450 nghìn đồng/em/tháng. Trong năm học vừa qua, bình quân mỗi em nhận được hỗ trợ tiền mặt cùng dụng cụ học tập gần 4 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ vật chất, Trung tâm còn tổ chức các lớp tin học, hướng nghiệp pha chế đồ uống và massage cơ bản nhằm trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khiếm thị. Qua đó, giúp các em định hướng nghề nghiệp, có thêm cơ hội việc làm, nâng cao khả năng tự lập và hòa nhập cộng đồng.