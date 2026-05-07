Xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm cháu bé bị bạo hành tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐỖ BÁ)

Ngày 8/5, Bộ Y tế đã tổ chức đoàn công tác đến Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh để thăm hỏi, động viên một bệnh nhi là nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em. Sau gần một tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm, các chỉ số sức khỏe đang dần ổn định. Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt “mô hình một cửa” trong hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Ngoài công tác điều trị cấp cứu, bệnh viện đồng thời phối hợp các đơn vị công tác xã hội, tâm lý, bảo vệ trẻ em và cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ. Hiện mẹ ruột và người đàn ông liên quan vụ bạo hành đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Tại Hà Nội, cơ quan chức năng cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về tội giết người, liên quan đến vụ việc một bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong vào ngày 3/5. Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan Công an đã khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh cho thấy cháu bé thường xuyên bị bạo hành. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (kẻ bạo hành cháu bé và là bố dượng của cháu) về tội Giết người; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm (mẹ ruột cháu bé) theo quy định.

Bạo hành trẻ em được xác định là “tội phạm ẩn”, rất khó phát hiện, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chưa kể, nhiều vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc nơi ở khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu. Điều cả xã hội mong muốn là cần có những giải pháp mang tính dự phòng, ngăn ngừa bạo hành từ sớm, từ xa, đừng đợi trẻ bị đánh rồi mới cứu.

Tại nước ta, nhiều chính sách bảo vệ trẻ em đã được ban hành, như: Luật Trẻ em 2016, các nghị quyết, chỉ thị quan trọng… nhưng thực tế vẫn xảy ra những vụ việc đau lòng. Do vậy, để phòng ngừa hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành; cần xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành, tương tự nhiều quốc gia đang áp dụng, những trẻ thuộc nhóm nguy cơ rất cao được cả xã hội cùng theo dõi, hỗ trợ. Khi chính quyền địa phương, đoàn thể, trường học, y tế… cùng vào cuộc, thì những người có ý định bạo hành cũng sẽ e dè hơn.

Tại nước ta, đã có Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, do vậy cần tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành trẻ em cũng như lan tỏa số của Tổng đài 111 đến từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình.

Các bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương cần quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Các đơn vị liên quan cần thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý.

