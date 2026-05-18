Huế được vinh danh “Thành phố xuất sắc quốc gia”

HNN.VN - Danh hiệu “Thành phố xuất sắc quốc gia” là sự ghi nhận cho những nỗ lực của thành phố Huế trong hành trình xây dựng đô thị xanh, thông minh và thân thiện với môi trường.

 Thành phố Huế vừa được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) trao danh hiệu "National Winner - One Planet City Challenge 2026" (Thành phố xuất sắc quốc gia)

Thành phố Huế vừa được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) trao danh hiệu “National Winner - One Planet City Challenge 2026” (Thành phố xuất sắc quốc gia) trong khuôn khổ thử thách toàn cầu One Planet City Challenge 2026, ghi nhận những nỗ lực nổi bật của địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Theo đánh giá của WWF, thành phố Huế được ghi nhận nhờ tầm nhìn phát triển đô thị tiến bộ, kế hoạch hành động khí hậu rõ ràng và có tính khả thi cao, đồng thời định hướng giảm phát thải phù hợp với các mục tiêu của Paris Agreement. Bên cạnh đó, các giải pháp thích ứng với BĐKH của thành phố được xây dựng dựa trên đánh giá rủi ro thực tiễn, hướng đến nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước các tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.

 

Danh hiệu “Thành phố xuất sắc quốc gia” là sự ghi nhận cho những nỗ lực của thành phố Huế trong hành trình xây dựng đô thị xanh, thông minh

WWF cũng đánh giá cao sự tham gia, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình xây dựng các chính sách và giải pháp phát triển đô thị xanh, phát thải thấp, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Danh hiệu “Thành phố xuất sắc quốc gia” không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của thành phố Huế trong hành trình xây dựng đô thị xanh, thông minh và thân thiện với môi trường, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hành động khí hậu toàn cầu.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH, hướng tới xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng theo hướng xanh, sạch, sáng và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Khánh Minh
Lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân Phong Điền

Sáng 18/5, đồng chí Nguyễn Đình Trung - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế có buổi tiếp công dân định kỳ tại phường Phong Điền. Cùng dự có UVTV Thành ủy Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Nâng cao chất lượng truyền thông về hệ giá trị quốc gia

Hệ giá trị quốc gia là những đặc điểm cốt lõi phản ánh khát vọng, mục tiêu chung của cộng đồng được kết tinh từ quá khứ, dẫn dắt hiện tại và định hướng tương lai phát triển đất nước. Truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ giá trị quốc gia, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

