Hội thơ Hương Giang với chương trình thơ ca nhớ Bác

HNN.VN - Chiều 18/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội thơ Hương Giang tổ chức chương trình sinh hoạt thơ ca kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tết Nguyên tiêu cùng Hội thơ Hương GiangHội thơ Hương Giang tiếp tục đồng hành cùng đời sống văn hóa Huế45 năm của Hương Giang thi hội

Các hội viên trình diễn thơ và ca khúc về Bác Hồ tại chương trình

Tại đây, các hội viên đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Sau lễ dâng hoa, chương trình sinh hoạt thơ ca diễn ra với nhiều tiết mục ngâm thơ, trình diễn ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước.

Nhà thơ Lê Viết Xuân, Chủ tịch Hội thơ Hương Giang cho biết, thông qua những vần thơ, bài nhạc mộc mạc, chân tình nhưng không kém phần tinh tế, lắng sâu của các thành viên, hội mong muốn dâng lên Bác tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc.

Đây cũng là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê sáng tác, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hoạt động văn học nghệ thuật.

Dịp này, Hội thơ Hương Giang cũng tổ chức kết nạp thêm 10 thành viên mới, góp phần mở rộng lực lượng sáng tác và phát triển phong trào thơ ca trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Bạch Châu
Hơn 200 học sinh tiểu học tham gia giải cờ vua tranh cúp Hương Giang

Ngày 28/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố tổ chức Giải cờ vua dành cho học sinh tiểu học năm học 2025-2026, tranh cúp Hương Giang.

Gặp nhau đầu xuân cùng thơ Haiku xứ Huế

Sáng 3/3, Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế tổ chức chương trình họp mặt, giao lưu thơ nhạc chào mừng kỷ niệm lần thứ 24 Ngày thơ Việt Nam và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hội Thơ xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động

Sáng 18/1, Hội Thơ Xứ Huế đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động Hội năm 2025 và ra mắt thi phẩm “Về miền Hương Ngự”. Đây là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động trong năm qua, đồng thời giới thiệu đến công chúng tuyển tập thơ mới, là kết quả từ nhiều hoạt động sáng tác, giao lưu thơ ca sôi nổi của Hội.

Gắn kết người yêu thơ Haiku giữa lòng Cố đô

Chiều 30/12, tại Hội Hữu nghị Việt – Nhật thành phố Huế, Câu lạc bộ (CLB) thơ Haiku Việt – Cố đô Huế đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động năm 2025, đồng thời kỷ niệm 5 năm ngày thành lập CLB.

45 năm của Hương Giang thi hội

Tròn 45 năm kể từ ngày thành lập (1980 - 2025), Hội thơ Hương Giang vẫn giữ vai trò là một địa chỉ quen thuộc của người yêu thơ Huế.

