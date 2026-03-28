Hội thơ Hương Giang với chương trình thơ ca nhớ Bác

Các hội viên trình diễn thơ và ca khúc về Bác Hồ tại chương trình

Tại đây, các hội viên đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Sau lễ dâng hoa, chương trình sinh hoạt thơ ca diễn ra với nhiều tiết mục ngâm thơ, trình diễn ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước.

Nhà thơ Lê Viết Xuân, Chủ tịch Hội thơ Hương Giang cho biết, thông qua những vần thơ, bài nhạc mộc mạc, chân tình nhưng không kém phần tinh tế, lắng sâu của các thành viên, hội mong muốn dâng lên Bác tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc.

Đây cũng là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê sáng tác, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hoạt động văn học nghệ thuật.

Dịp này, Hội thơ Hương Giang cũng tổ chức kết nạp thêm 10 thành viên mới, góp phần mở rộng lực lượng sáng tác và phát triển phong trào thơ ca trên địa bàn thành phố.