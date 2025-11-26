Kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục an toàn trong môi trường nước

Hướng dẫn mặc áo phao đúng cách

Khóa tập huấn tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em trong cộng đồng. Các học viên được học lý thuyết với các chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái, giới thiệu tổng quan về giáo dục an toàn nước và những nguyên tắc phòng chống đuối nước. Các nội dung như nhận diện nguy cơ đuối nước tại nhà và khu vực xung quanh, hiểm họa từ nước lũ hay những quy tắc an toàn khi tham gia giao thông đường thủy cũng được trình bày chi tiết.

Chương trình chú trọng phần thực hành khi học viên được hướng dẫn mặc áo phao đúng cách, thực hành kỹ năng cứu đuối gián tiếp bằng vật nổi hoặc sào, thực hiện kỹ thuật ném vật hỗ trợ cho nạn nhân và xử lý tình huống khi bản thân hoặc người khác gặp nạn dưới nước. Đặc biệt, phần thực hành sơ cấp cứu và hồi sức tim phổi giúp người tham gia nắm vững quy trình xử lý nạn nhân bất tỉnh, nạn nhân ngừng thở, những kỹ năng quan trọng để ứng cứu kịp thời trước khi đội ngũ chuyên nghiệp có mặt.

Thông qua tập huấn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.Huế kỳ vọng đội ngũ cán bộ, hội viên sẽ nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành, từ đó chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn trẻ em và cộng đồng về an toàn trong môi trường nước. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước cũng như xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em trên địa bàn thành phố.