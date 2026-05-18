HUET giao lưu, hướng nghiệp cho học sinh Gia Hội

HNN.VN - Ngày 18/5, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (HUET) tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp dành cho học sinh Trường THPT Gia Hội.

Trao tặng mô hình STEM cho nhà trường 

Hoạt động nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường phổ thông với cơ sở giáo dục đại học, đồng thời giúp học sinh tiếp cận sớm với các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ đang có nhiều tiềm năng phát triển hiện nay.

Tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng HUET chia sẻ với học sinh về xu hướng phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong thời đại chuyển đổi số, vai trò của giáo dục STEM trong học tập và đời sống, cũng như những yêu cầu về kỹ năng, tư duy sáng tạo đối với nguồn nhân lực trong tương lai. Thông qua những câu chuyện thực tiễn, các em học sinh được truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng khám phá khoa học và ứng dụng công nghệ vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, HUET còn trao tặng mô hình STEM cho nhà trường như một món quà ý nghĩa nhằm hỗ trợ công tác dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các hoạt động nghiên cứu, thực hành và trải nghiệm khoa học kỹ thuật ngay từ bậc phổ thông.

Chương trình không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần học tập sáng tạo mà còn giúp học sinh có thêm thông tin định hướng nghề nghiệp, từ đó mạnh dạn theo đuổi các ngành học thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ trong tương lai. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường phổ thông và đại học trong công tác hướng nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 16/5, Hội Khuyến học thành phố tổ chức trao học bổng đợt 19/5 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Nhu cầu lớn nhất với học sinh khiếm thị hiện nay vẫn là sách giáo khoa theo định dạng chữ nổi braille. Phần lớn các em học hòa nhập tại các trường phổ thông, sử dụng cùng chương trình và nội dung như học sinh không khiếm thị. Tuy nhiên, khi không có sách chữ nổi tương ứng, việc tiếp cận bài học chủ yếu dựa vào nghe giảng và ghi nhớ, khiến quá trình học tập gặp nhiều hạn chế.

Đó là cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh khối trung học cơ sở (THCS). Tại thành phố Huế, dù phát động trên tinh thần tự nguyện, nhưng hầu hết các trường đều hưởng ứng triển khai, đông đảo học sinh tham gia.

