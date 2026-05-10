Chung tay vì quyền trẻ em

HNN.VN - Sáng 10/5, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường An Cựu tổ chức Hội thi “Chung tay vì quyền trẻ em - Ươm mầm tài năng An Cựu” với sự tham gia sôi nổi của đông đảo đội viên, thiếu nhi trên địa bàn.

Học sinh tranh tài trong phần thi kiến thức chung 

Hội thi lần này thu hút 6 liên đội tham gia đến từ các trường gồm: THCS Duy Tân, THCS Đặng Văn Ngữ, Tiểu học số 1 An Đông, Tiểu học Huyền Trân, Tiểu học An Cựu và Tiểu học Ngự Bình. Các đội trải qua 2 phần thi gồm kiến thức và sân khấu hóa kỹ năng sống.

Ở phần thi thứ nhất, các em tham gia trả lời 20 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận xoay quanh quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em; lịch sử, văn hóa, địa danh phường An Cựu; truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh cùng những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi.

Phần thi thứ hai “Thông điệp trẻ thơ - sân khấu hóa kỹ năng sống” là dịp để các em bày tỏ suy nghĩ, kể những câu chuyện gần gũi trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và trách nhiệm với cộng đồng.

Dịp này, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường An Cựu cũng ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em phường An Cựu”. Đây sẽ là môi trường thân thiện, địa chỉ tin cậy để các em được lắng nghe, chia sẻ tâm tư, tư vấn và hỗ trợ kịp thời trong học tập cũng như cuộc sống. Qua đó, góp phần chăm sóc, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện, an toàn và lành mạnh.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hoạt động lần này được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện trong thiếu nhi. Bên cạnh đó, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho các em.

Minh Nguyên
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế đã chạm ngưỡng “công nghiệp di sản”?

Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Huế ghi nhận doanh thu du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng là một con số khiến nhiều người phải nhìn lại. Thực tế cho thấy, khi di sản được kích hoạt đúng cách, nó có thể trở thành một động lực kinh tế thực sự.

Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cho biết, TP. Huế có 3 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Cả 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Địa bạ cổ nhất Việt Nam đang được lưu giữ tại Huế

Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước cách đây hơn 700 năm của cư dân Thuận Hóa xưa. Rất ít tài liệu cho biết về thời điểm di dân và việc tổ chức hình thành các làng xã của người Việt nơi đây. Song trong quá trình điền dã, tôi đã tiếp cận được một số tài liệu Hán Nôm cổ ghi chép về sự kiện di dân, mở đất, hình thành làng, xã. Đặc biệt là tờ địa bạ niên hiệu Đại Hòa thứ 9 (1451) thời vua Lê Nhân Tông, được lập cách đây vừa tròn 575 năm.

Thành phố Huế và tỉnh Miền Trung Sri Lanka hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác bền vững

Sáng 8/5, Văn phòng UBND thành phố cho biết, tại Kandy, tỉnh Miền Trung Sri Lanka, Đoàn đại biểu cấp cao TP. Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Hơn 400 học viên tham gia khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa”

Khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa” dành cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh trong toàn viện và các cơ sở y tế liên quan diễn ra từ ngày 6 - 15/5. Chương trình nhằm cập nhật, chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh ngoại khoa; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế...

