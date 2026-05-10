Chung tay vì quyền trẻ em

Học sinh tranh tài trong phần thi kiến thức chung

Hội thi lần này thu hút 6 liên đội tham gia đến từ các trường gồm: THCS Duy Tân, THCS Đặng Văn Ngữ, Tiểu học số 1 An Đông, Tiểu học Huyền Trân, Tiểu học An Cựu và Tiểu học Ngự Bình. Các đội trải qua 2 phần thi gồm kiến thức và sân khấu hóa kỹ năng sống.

Ở phần thi thứ nhất, các em tham gia trả lời 20 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận xoay quanh quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em; lịch sử, văn hóa, địa danh phường An Cựu; truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh cùng những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi.

Phần thi thứ hai “Thông điệp trẻ thơ - sân khấu hóa kỹ năng sống” là dịp để các em bày tỏ suy nghĩ, kể những câu chuyện gần gũi trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và trách nhiệm với cộng đồng.

Dịp này, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường An Cựu cũng ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em phường An Cựu”. Đây sẽ là môi trường thân thiện, địa chỉ tin cậy để các em được lắng nghe, chia sẻ tâm tư, tư vấn và hỗ trợ kịp thời trong học tập cũng như cuộc sống. Qua đó, góp phần chăm sóc, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện, an toàn và lành mạnh.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hoạt động lần này được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện trong thiếu nhi. Bên cạnh đó, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho các em.