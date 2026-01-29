Huy động trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ cho hàng nghìn lượt trẻ em

Trao quà Tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Năm 2025 là năm có nhiều biến động về tổ chức bộ máy hành chính và chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, song Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Hội cũng tổ chức các diễn đàn, phiên tòa giả định, chương trình giáo dục kỹ năng sống, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho trẻ em, phụ huynh và cộng đồng.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Hội đã phối hợp vận động trong năm đạt hơn 1,5 tỷ đồng, mang lại lợi ích cho hàng nghìn lượt trẻ em và gia đình...

Hội nghị thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2026, tập trung nâng cao năng lực tổ chức Hội, mở rộng mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kỹ năng sống, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội đã trao 50 suất quà Tết dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn.