Trang bị kỹ năng, bảo vệ trẻ trước hiểm nguy đuối nước

Các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và sơ cứu cơ bản thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế

Học kỹ năng để tự bảo vệ mình

Tháng 4 vừa qua, hơn 250 học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố có dịp tham gia Chương trình giáo dục kỹ năng sống, do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Ban Thanh niên Công an thành phố, Ban Phụ nữ Công an thành phố và Đoàn phường Vỹ Dạ tổ chức với chủ đề “Trường học an toàn”. Một trong những nội dung được nhiều học sinh hào hứng trải nghiệm là các kỹ năng về phòng, chống và sơ cấp cứu khi xảy ra đuối nước.

Hồ Gia Hân, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vỹ Dạ chia sẻ, em được hướng dẫn cách xử lý khi gặp người bị đuối nước, kỹ năng mặc áo phao đúng cách cũng như các thao tác sơ cấp cứu ban đầu. Trước đây, em rất sợ khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước vì không biết phải làm gì, nhưng sau buổi học em đã tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như hỗ trợ người khác.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, dịp hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, tắm sông, suối, ao, hồ của trẻ em tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và thương tích. Vì vậy, chương trình được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi; đồng thời trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết, phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong thực tế.

Không riêng Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Trong đó, ngành giáo dục đưa nội dung phòng, chống đuối nước vào trường học thông qua các hoạt động giảng dạy, ngoại khóa, sinh hoạt đoàn - đội; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, góp phần nâng cao ý thức phòng tránh cho học sinh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên cũng đẩy mạnh tổ chức các lớp dạy bơi, hoạt động sinh hoạt hè, tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước và xây dựng nhiều sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Đồng thời, phát huy vai trò thanh niên xung kích trong việc hỗ trợ, hướng dẫn, nhắc nhở trẻ em tại các khu vực sông, hồ, ao, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không chủ quan với nước

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP. Huế cho biết, đã thường xuyên phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh và sinh viên. Bên cạnh các buổi hướng dẫn trực tiếp, đơn vị còn xây dựng nhiều video clip tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu người bị đuối nước đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và trang thông tin điện tử nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Đại úy Lê Viết Quốc Vũ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế cho biết, tai nạn đuối nước thường xảy ra bất ngờ, đặc biệt trong thời điểm học sinh nghỉ hè, nhu cầu vui chơi, tắm sông, suối, ao, hồ tăng cao.

Phụ huynh cần chủ động cho trẻ học bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước và kỹ năng xử lý các tình huống nguy hiểm như bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy hay cách hỗ trợ người bị đuối nước. Khi tham gia các hoạt động dưới nước, trẻ em cần mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi phù hợp, đồng thời phải luôn có người lớn đi cùng giám sát. Tuyệt đối không để trẻ tự ý tắm sông, suối, ao, hồ hoặc vui chơi tại các khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo, khi phát hiện có người bị đuối nước, cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng kêu gọi người xung quanh hỗ trợ và báo cho lực lượng chức năng. Người dân có thể sử dụng các vật dụng nổi như phao, dây, can nhựa, cành cây dài… để hỗ trợ nạn nhân tiếp cận bờ an toàn. “Tuyệt đối không tự ý xuống cứu nếu không có kỹ năng bơi cứu nạn vì rất dễ dẫn đến tình huống đuối nước dây chuyền”, Đại úy Vũ nhấn mạnh.

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, cần nhanh chóng kiểm tra tình trạng hô hấp, tuần hoàn, giữ ấm cơ thể và tiến hành sơ cứu ban đầu. Trường hợp nạn nhân ngừng thở hoặc thở yếu cần thực hiện hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực kết hợp hô hấp nhân tạo và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục cấp cứu, theo dõi.