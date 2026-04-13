Liên tiếp ghi nhận trẻ nhập viện do đuối nước

Đuối nước là một trong những tai nạn thương tích phổ biến ở trẻ nhỏ, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm trẻ từ 5-14 tuổi. Nguy cơ này thường gia tăng trong các dịp nghỉ lễ và mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi dưới nước.

Trường hợp thứ nhất là trẻ trai 3 tuổi (Hà Nội), bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình. Trẻ được phát hiện sớm nên sau khi được đưa lên trẻ vẫn còn tỉnh. Ngay sau đó trẻ được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trường hợp thứ hai là trẻ 8 tuổi (tại Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. Trẻ được cấp cứu ban đầu với khoảng 2 phút ép tim và sau đó nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế địa phương rồi sau đó chuyển lên tuyến trên trong tình trạng viêm phổi.

May mắn, cả hai trẻ được phát hiện, xử trí kịp thời và đúng cách nên hiện sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần phải theo dõi tại cơ sở y tế.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhi 6 tuổi, bị đuối nước tại ao của gia đình. Khi được phát hiện, người nhà đã sơ cứu ban đầu không đúng cách (dốc ngược) trong khoảng 2 phút, sau đó trẻ mới được ép tim. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do thời gian trẻ bị chìm trong nước lâu cũng như được sơ cấp cứu ban đầu chưa đúng cách, làm mất thời gian vàng, nên khi vào viện tình trạng rất nặng đòi hỏi các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, chống phù não… Hiện trẻ đang được điều trị tích cực tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa.

Ngay trong tối ngày 1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc cũng đã tiếp nhận điều trị một trẻ 7 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện với chẩn đoán viêm phổi hít sau đuối nước sau khi vui chơi cùng gia đình tại hồ gần nhà.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc giám sát trực tiếp của người lớn là yếu tố quyết định trong phòng ngừa đuối nước ở trẻ. Không nên xem nhân viên cứu hộ hay các thiết bị hỗ trợ như phao bơi là biện pháp thay thế hoàn toàn, bởi tai nạn vẫn có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Do đó, bác sĩ nhi khoa khuyến cáo, các gia đình khi cho con đi biển hay bể bơi, cần giám sát trẻ liên tục khi ở gần khu vực có nước; không chủ quan khi sử dụng áo phao hoặc thiết bị nổi; trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn dưới nước và nhận biết sớm dấu hiệu bất thường để kịp thời can thiệp.

Các chuyên gia cũng lưu ý, đuối nước thường diễn ra âm thầm, không có dấu hiệu kêu cứu rõ ràng và tiến triển nhanh kể cả ở vùng nước nông, nhiều người. Việc nâng cao nhận thức và giám sát chặt chẽ của người lớn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

