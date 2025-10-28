Những hộp cơm ấm nóng trong ngày lũ

Phụ nữ phường Thuận An nấu cơm cứu trợ ngày lũ

Ngày 28/10, nhiều khu vực trên địa bàn TP. Huế vẫn còn bị chia cắt, cô lập do nước lũ dâng cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường đã khẩn trương chuẩn bị 2.000 suất cơm, bánh, nước uống nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, lực lượng làm nhiệm vụ tại các vùng ngập, các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại căn bếp của Hội Phát Thiện Tâm (chợ Hòa Duân, phường Thuận An), khói bếp đã bắt đầu tỏa nghi ngút. Những đôi tay thoăn thoắt của chị em Hội LHPN phường và các thành viên Hội Phát Thiện Tâm, người nhóm lửa, người vo gạo, người gói ghém thức ăn, ai nấy đều khẩn trương. Mỗi người một việc, tất cả cùng chung lòng, mong sao bữa cơm trưa đến được tay những hộ dân đang bị chia cắt giữa biển nước.

Trao các suất cơm giữa vùng ngập sâu

Trong buổi sáng, gần 20 hội viên đã cùng nhau đóng gói hơn 400 suất cơm, xếp gọn gàng, rồi chuyển lên thuyền, len lỏi qua các tuyến đường ngập nước để kịp trao cho từng hộ gia đình, các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ giữa nước lũ. Chiều cùng ngày, các chị lại tiếp tục nhóm bếp, nấu thêm 400 suất nữa để gửi tặng các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chị Trần Thị Diệp, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận An chia sẻ, nhìn thấy bà con vùng lũ ngập sâu, nhiều nơi nước dâng nhanh, người dân phải kêu cứu; trong đó có cả những bệnh nhân và người nhà đang nằm viện không có cơm ăn, chúng tôi không khỏi xót xa. Xuất phát từ tấm lòng nhân ái và tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chúng tôi kêu gọi hội viên và các mạnh thường quân cùng chung tay để sẻ chia khó khăn cùng bà con vùng lũ.

Không chỉ các hội phụ nữ, trong ngày 28/10, nhiều nhóm nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố cũng tự nguyện đứng ra góp kinh phí, đi chợ, nấu cơm để gửi tặng bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngoài người dân vùng ngập, các chị còn vượt lũ, vận chuyển cơm đến trao ở Bệnh viện Trung ương Huế

Trưa 28/10, những người bạn của anh Thanh Đoàn (phường Phú Bài), người nhà một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, đã cùng nhau chung tay hỗ trợ các bệnh nhân. Nhóm bạn của anh Viết Nhật (phường Thanh Thủy) chuẩn bị 300 suất cơm nóng, trong khi nhóm của anh Khương Thịnh cũng góp thêm 100 suất để gửi tặng cho các bệnh nhân và người nhà đang điều trị.

Đến chiều, các nhóm thiện nguyện tiếp tục nấu thêm 200-300 suất cơm miễn phí, kịp thời chuyển đến tay những người đang điều trị trong điều kiện giao thông chia cắt, hàng quán khan hiếm, đường ngập sâu. Những suất cơm giản dị nhưng ấm áp ấy đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp bệnh nhân và người nhà vơi bớt phần nào khó khăn giữa những ngày mưa lũ kéo dài.

Anh Thanh Đoàn xúc động: “Giữa những ngày mưa lũ, dù căn tin bệnh viện vẫn mở cửa nhưng hàng hóa khan hiếm, đường sá ngập sâu, nhiều hàng quán bên ngoài phải tạm đóng cửa. Khi nghe tin bệnh nhân và người nhà thiếu lương thực, bạn bè của tôi đã cùng nhau góp sức nấu cơm, mang đến bệnh viện để san sẻ phần nào khó khăn. Người bệnh vốn đã mệt mỏi vì đau đớn điều trị, nay lại chịu thêm cảnh ngập lụt nên sự giúp đỡ ấy thật sự quý giá".

Bà Nguyễn Thị Thu, người nhà bệnh nhân đến từ phường Dương Nỗ, xúc động: “Hôm qua nước ngập, tôi không ra ngoài mua đồ ăn được. Nhận được suất cơm từ nhóm thiện nguyện, tôi thật sự thấy ấm lòng. Trong hoạn nạn mới thấy, tình người quý giá biết bao!”.

MINH HIỀN