Thấp thỏm theo dòng nước lũ

Các chiến sĩ công an hỗ trợ di chuyển người bệnh ở Bệnh viện Trung ương Huế lên chỗ cao ráo

Đến sáng 28/10, nước vẫn bủa vây trung tâm TP. Huế, nhiều nơi ngập nặng mấp mé trận đại hồng thủy năm 1999. Trước đó đúng một ngày, nước lũ bắt đầu tràn về phố với tốc độ chóng mặt. Nước tràn bờ sông, lên đường và vào trong nhà chỉ trong một buổi sáng.

“Nước lên nhanh quá. Mọi thứ cần kê đã kê hết rồi. Đuối sức, thôi thì kiếm chỗ cao để giữ tính mạng. Còn người, còn của!” – một người bạn của tôi ở bên trong thành nội Huế dù thở dài nhưng vẫn bình tĩnh. Nước vào, tủ lạnh, máy giặt và nhiều vật dụng khác nổi lềnh bềnh, nhưng bất lực.

Nhiều đoạn thuộc tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Lê Duẩn hiếm khi nước lũ gây ngập, kể từ năm 1999. Nhưng lần này, nước ngập tràn lên những tuyến đường ấy đến nỗi những người đưa xe ô tô ra tránh lũ cũng trở tay không kịp.

Ngay cả Bệnh viện Trung ương Huế - nơi người dân Huế bảo rằng khá cao, yên tâm, ai có xe ô tô cứ đem vào đó đậu nhờ vẫn chìm trong biển nước. Nước tràn vào sân bệnh viện, rồi dâng vào tận trong các phòng bệnh. Hình ảnh các bác sĩ, y tá, hộ lý và người nhà bệnh nhân cùng dìu đẩy bệnh nhân trông thật xót xa. Và rồi, các chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất hiện, không thể ấm lòng hơn!

Dù đã quen với cảnh sống chung với lũ, nhưng không phải gia đình nào cũng trở tay kịp. “Khi xây nhà mới đã lấy mốc lũ 99 để nâng nền. Vậy mà, rồi sau hơn 20 năm, cuối cùng nước cũng tràn mạnh vào nhà, chẳng thua gì trận đại hồng thủy”, nhiều người đã thốt lên như thế trong trận lũ này. Dù như dự báo, nước lũ chưa bằng mốc lũ 99 nhưng có nơi gần như chạm mốc đỉnh lũ lịch sự năm ấy.

Và vì trở tay không kịp nên càng về đêm vẫn có rất nhiều lời cầu cứu trên mạng xã hội. Thật may, khi các cơ quan công quyền, các tổ chức xã hội đã túc trúc và tiếp nhận từng cuộc gọi, lời kêu cứu khẩn cấp để ra tay ứng cứu. Mặc cho dòng nước sâu, chảy xiết lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời để giải cứu.

Đội SOS75 hỗ trợ cứu hộ sản phụ đi sinh trong đêm

“Nước lên nhanh, lên rất nhanh”. Đó là những dòng trạng thái của Nhật Hoàng trên facebook – Đội trưởng Đội 0 đồng Huế SOS75 trong quá trình di chuyển để ứng cứu những tình huống nguy khẩn. Hoàng bảo: “Có những lúc không cứu thì không đành nhưng chở thì xe chết máy”. Nhưng rồi cái tình đồng bào tương thân tương ái như thôi thúc Hoàng và những cộng sự lao vào những “điểm nóng” để đưa những cụ già lên nơi cao ráo hay kịp thời đưa bà mẹ trẻ vỡ ối kịp vào bệnh viện để sinh… Đó có lẽ là những kỉ niệm khó quên. Có người còn để lại lời bình luận chúc bình an nhưng không quên trêu đùa rằng, hay bà mẹ ấy nếu sinh con trai thì đặt tên “Nhật Hoàng” để nhắc nhớ hành trình “chạy đẻ” trong trận lũ kinh hoàng.

Theo dõi những bản tin về tình hình mưa lũ, câu hỏi và là lời bình luận nhiều nhất có lẽ là câu: “Nước còn lên nữa không?”. Căn cứ theo mực nước được công bố từng giờ, nhiều người thấp thỏm âu lo và câu hỏi ấy được họ đưa ra như để đi tìm câu trả lời cho chính mình trong quá trình ứng phó. Nước lên thì kê đồ lên, hoặc tìm đường đến nơi cao hơn. Và thật may, khi nước sông Hương khuya 27/10 sau khi đã đạt đỉnh với mức 5,05m (chỉ thua năm 1999 - mức 5,81m), thì lượng mưa thượng nguồn thưa dần, hồ thủy điện cũng đã điều tiết giảm nước về hạ du. Nước rút chậm nhưng người dân đã thở phào!

Theo tính toán của cơ quan khí tượng thủy văn, lượng mưa ở Huế trong 24h tính từ đêm 27/10 đã lên tới 1.085,8 mm, vượt các mức lịch sử và chưa từng ghi nhận tại Việt Nam. Một con số kinh khủng!

Dự báo lượng mưa những giờ, ngày tới vẫn còn khá phức tạp và cảnh báo người dân không được chủ quan. Mong rằng, người dân xứ mưa như Huế sẽ đi qua một trận mưa lũ nhớ đời nhưng với thiệt hại thấp nhất có thể.