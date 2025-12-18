  • Huế ngày nay Online
Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP

HNN.VN - Chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ tại thành phố Huế năm 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, khu vực cổng vào đường Phạm Hồng Thái, giáp khu nhà đất số 15 Lê Lợi.

 Hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp Huế

Chương trình được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ trên địa bàn giới thiệu, quảng bá sản phẩm; tăng cường kết nối với nhà phân phối, đại lý, hệ thống bán lẻ, người tiêu dùng và du khách. Chương trình còn góp phần kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường, tăng doanh số bán hàng, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của thành phố và nâng cao giá trị thương hiệu địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm sẽ tổ chức không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và bố trí khu vực kết nối với các nhà phân phối, đại lý… để kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Các hàng hóa tham gia chương trình phải có nhãn hiệu, nguồn gốc sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Trung tâm khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, GlobalGAP hoặc chứng nhận hữu cơ để nâng cao uy tín và khả năng thâm nhập vào các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và kênh bán lẻ lớn.

Ngọc Chi
