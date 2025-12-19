Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Đại diện Phòng Chính trị và Trung đoàn 6 nhận Cờ thi đua quyết thắng do Quân khu 4 trao tặng

Thấm đẫm nghĩa tình quân - dân

Phong trào TĐQT của LLVT thành phố năm 2025 được triển khai sâu rộng, thực chất, trở thành nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ vững vàng trên mọi lĩnh vực công tác. Thi đua không chỉ là sự nỗ lực trên thao trường, trong huấn luyện, diễn tập, mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng tổ chức vững mạnh, gắn nhiệm vụ quốc phòng với trách nhiệm xã hội, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Điểm nhấn nổi bật của phong trào chính là chiều sâu nhân văn, thể hiện sinh động qua các hoạt động dân vận, chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho thế hệ trẻ. Trong những đợt hành quân dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 cùng các cơ quan, đơn vị đã về với cơ sở, trực tiếp giúp Nhân dân xây dựng nhà ở, nhà tránh lũ; bàn giao nhiều căn nhà cho người yếu thế; đồng thời hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học thông qua các chương trình ý nghĩa như “Nâng bước em tới trường”, “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng niềm tin”. Những việc làm tuy thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với LLVT, làm sáng đẹp thêm hình ảnh người lính trong thời bình - gần dân, hiểu dân và vì dân.

Thượng tá Tạ Văn Tú, Chính ủy Trung đoàn 6 cho biết: “Với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, thi đua không chỉ diễn ra trên thao trường hay trong các cuộc diễn tập, mà còn là trách nhiệm đối với Nhân dân. Mỗi căn nhà được bàn giao, mỗi em nhỏ được tiếp sức đến trường chính là kết quả sinh động của phong trào TĐQT, nơi người lính tìm thấy niềm vui và động lực để tiếp tục cống hiến”.

Cùng với công tác dân vận, LLVT thành phố tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai; hiến máu tình nguyện... Những nghĩa cử giàu tính nhân văn ấy đã và đang nuôi dưỡng mối quan hệ máu thịt quân - dân ngày càng bền chặt.

Thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: Bám sát nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Phong trào TĐQT được triển khai đồng bộ với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh, sắp xếp các cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2025, LLVT thành phố đã tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động quan trọng, tạo dấu ấn rõ nét: Tập huấn Luật Phòng thủ dân sự; tổ chức bắn pháo hoa an toàn tuyệt đối trong các dịp lễ lớn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 1.350 thanh niên nhập ngũ, không để xảy ra bù đổi, loại trả; tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố bức xạ - hạt nhân, khẩn nguy cứu nạn hàng không... bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao.

Công tác xây dựng công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện; ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ hành chính quân sự được triển khai quyết liệt, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực chỉ huy, điều hành. Phong trào TĐQT cũng được triển khai gắn với thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng môi trường đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm. 100% cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại dân chủ; các tổ chức quần chúng không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tạo không khí thi đua sôi nổi, lành mạnh trong đơn vị.

Đại tá Trương Viết Hải khẳng định: “Thi đua không phải là phong trào ngắn hạn mà là quá trình tự giác, bền bỉ. Qua phong trào, chúng tôi thấy rõ sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, sự gắn bó của chiến sĩ với đơn vị và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Thực tiễn đó cho thấy phong trào TĐQT thực sự là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt mọi mặt công tác của LLVT thành phố, khi thi đua được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá”.

Nhìn lại chặng đường năm 2025, phong trào TĐQT của LLVT thành phố Huế đã thực sự đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả toàn diện, để lại dấu ấn rõ nét trên các mặt công tác. Kết quả đó được ghi nhận bằng việc hai tập thể được Quân khu 4 tặng Cờ TĐQT và LLVT thành phố được Bộ Quốc phòng tặng Cờ TĐQT. Đây là thành quả của sự lãnh đạo chặt chẽ, cách làm sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Quan trọng hơn, phong trào đã góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy ý chí cống hiến, làm giàu thêm truyền thống vẻ vang của LLVT TP. Huế.