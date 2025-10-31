  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 01/11/2025 10:09

Dịch vụ giặt sấy hoạt động hết công suất

HNN.VN - Mưa lụt dài ngày khiến quần áo ngâm trong nước lũ, khó xử lý và dễ hư hại, nhiều người đã tìm đến dịch vụ giặt sấy nhanh để xử lý trang phục, chăn màn bị bẩn, ẩm ướt.
Nhiều người tìm đến dịch vụ giặt sấy quần áo lấy nhanh để đảm bảo quần áo không bị ẩm mốc, hư hại

Anh Nguyễn Đức (phường Vỹ Dạ) chia sẻ, do ở khu vực thấp trũng nên nhà anh ngập đến 1m2, buộc lòng anh phải “bỏ của chạy lấy người”. Sau khi nước lũ rút dần, anh trở về nhà và “đối diện” với tất cả quần áo đều đã bị ngâm trong nước lũ nhiều ngày. Khệ nệ xách gần 20kg quần áo, anh chia sẻ chỉ trông chờ vào dịch vụ giặt sấy quần áo lấy nhanh để đảm bảo quần áo không bị ẩm mốc, hư hại.

Chung hoàn cảnh với anh Đức, anh Phi Bảo (phường Vỹ Dạ) cho hay nhà anh nước vô xấp xấp đến đầu gối, quần áo chăn mền dù có cất lên cao cũng bị không khí ẩm ướt ảnh hưởng, gây mùi khó chịu và dễ hư hỏng nếu không được xử lý sớm. “Giải pháp tốt nhất và nhanh nhất là tìm đến các cửa hàng giặt sấy tiện lợi”, anh Bảo thổ lộ.

Trong những ngày gần đây, nhu cầu tìm đến dịch vụ giặt sấy quần áo tăng đột biến, nguyên nhân chính là vì lũ lụt dài ngày khiến quần áo bị ngâm lâu trong nước, cùng với đó, một số hộ gia đình bị ngập sâu làm cho các loại máy móc trong đó có máy giặt bị hỏng hóc, chưa thể sử dụng ngay được dù đã có điện trở lại. Vậy nên, những tiệm giặt là ở vùng có địa thế cao, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hoạt động xuyên mùa lũ được nhiều người tìm đến như trên các tuyến đường Duy Tân, Nguyễn Khoa Chiêm, Đoàn Hữu Trưng, Đặng Huy Trứ…

Hầu hết tại các cửa hàng giặt sấy quần áo ở thời điểm này đều cho các máy giặt hoạt động hết công suất 

Chị Hoàng Thị Luyến (nhân viên tại quán giặt sấy 5K Laundry, 54 Đoàn Hữu Trưng) cho biết lượng khách hàng tìm đến dịch vụ giặt sấy tại tiệm tăng 4 - 5 lần so với mùa hè. Lượng đơn hàng nhận được thường xuyên trong tình trạng quá tải. Bình thường mỗi ca sẽ có 1 nhân viên làm việc, nhưng trong những ngày này mỗi ca có 2 - 3 nhân viên túc trực nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng.

Ghé các cửa hàng giặt sấy Phước Thịnh (số 51 Nguyễn Khoa Chiêm) và Giặt sấy lấy ngay Eco Laundry (số 1 Duy Tân), chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh khách hàng tìm tới dịch vụ liên tục. Hầu hết tại các cửa hàng giặt sấy quần áo ở thời điểm này đều cho các máy giặt hoạt động hết công suất, các bạn nhân viên cũng không ngơi tay với những công đoạn tỉ mỉ để có thể “trả hàng” thơm tho, sạch sẽ cho khách.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá dịch vụ giặt sấy quần áo thông thường của phần nhiều cửa hàng đều không tăng so với ngày thường, dao động từ 12.000 - 15.000 nghìn đồng/kg.

Bên cạnh việc vệ sinh sạch sẽ quần áo, chăn, gối, đệm... nhỏ lẻ, các cửa hàng giặt sấy cũng nhận đơn hàng số lượng lớn từ các cửa hàng thời trang ở vùng lũ. Công việc này đòi hỏi các nhân viên phải vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn vệ sinh được in trên tem, mác của sản phẩm để vệ sinh đúng cách, giảm thiểu tối đa thiệt hại để chia sẻ với các “chủ shop”.

Mưa lụt kéo dài gây ra nhiều bất tiện cho sinh hoạt đời thường và nhiều thiệt hại về tài sản. Vậy nhưng, luôn có những cách để khắc phục tối đa thiệt hại và giúp người dân sớm trở về với cuộc sống “bình thường mới” sau lũ.

 

Phước Ly
 Từ khóa:
dịch vụgiặt sấyquần áomùa lũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những hộp cơm ấm nóng trong ngày lũ

Khi nhiều khu vực của TP. Huế vẫn còn chìm trong biển nước, từng hộp cơm nóng được các chị em phụ nữ và những tấm lòng hảo tâm gửi đến tận tay bà con vùng ngập, những bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, sưởi ấm bao trái tim trong những ngày ngưòi dân chống lũ.

Những hộp cơm ấm nóng trong ngày lũ
“Nói không hồ sơ giấy” với các dịch vụ công toàn trình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu tháng 10/2025, các Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ chính thức "nói không hồ sơ giấy" đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình. Người dân và doanh nghiệp chỉ cần sử dụng hồ sơ điện tử được khai thác trực tiếp từ VNeID và các cơ sở dữ liệu quốc gia, không còn cảnh xếp hàng ôm tập giấy tờ như trước.

“Nói không hồ sơ giấy” với các dịch vụ công toàn trình
Khởi công dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh

Sáng 31/8, Công ty CP Đầu tư và Thương mại dịch vụ Phú Xuân phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức lễ khởi công Dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh (Khách sạn The Moonlit Hue). Đến dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương, cùng đại diện Ban thường vụ Thành ủy và các sở, ban, ngành thành phố.

Khởi công dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top