Dịch vụ giặt sấy hoạt động hết công suất

Nhiều người tìm đến dịch vụ giặt sấy quần áo lấy nhanh để đảm bảo quần áo không bị ẩm mốc, hư hại

Anh Nguyễn Đức (phường Vỹ Dạ) chia sẻ, do ở khu vực thấp trũng nên nhà anh ngập đến 1m2, buộc lòng anh phải “bỏ của chạy lấy người”. Sau khi nước lũ rút dần, anh trở về nhà và “đối diện” với tất cả quần áo đều đã bị ngâm trong nước lũ nhiều ngày. Khệ nệ xách gần 20kg quần áo, anh chia sẻ chỉ trông chờ vào dịch vụ giặt sấy quần áo lấy nhanh để đảm bảo quần áo không bị ẩm mốc, hư hại.

Chung hoàn cảnh với anh Đức, anh Phi Bảo (phường Vỹ Dạ) cho hay nhà anh nước vô xấp xấp đến đầu gối, quần áo chăn mền dù có cất lên cao cũng bị không khí ẩm ướt ảnh hưởng, gây mùi khó chịu và dễ hư hỏng nếu không được xử lý sớm. “Giải pháp tốt nhất và nhanh nhất là tìm đến các cửa hàng giặt sấy tiện lợi”, anh Bảo thổ lộ.

Trong những ngày gần đây, nhu cầu tìm đến dịch vụ giặt sấy quần áo tăng đột biến, nguyên nhân chính là vì lũ lụt dài ngày khiến quần áo bị ngâm lâu trong nước, cùng với đó, một số hộ gia đình bị ngập sâu làm cho các loại máy móc trong đó có máy giặt bị hỏng hóc, chưa thể sử dụng ngay được dù đã có điện trở lại. Vậy nên, những tiệm giặt là ở vùng có địa thế cao, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hoạt động xuyên mùa lũ được nhiều người tìm đến như trên các tuyến đường Duy Tân, Nguyễn Khoa Chiêm, Đoàn Hữu Trưng, Đặng Huy Trứ…

Hầu hết tại các cửa hàng giặt sấy quần áo ở thời điểm này đều cho các máy giặt hoạt động hết công suất

Chị Hoàng Thị Luyến (nhân viên tại quán giặt sấy 5K Laundry, 54 Đoàn Hữu Trưng) cho biết lượng khách hàng tìm đến dịch vụ giặt sấy tại tiệm tăng 4 - 5 lần so với mùa hè. Lượng đơn hàng nhận được thường xuyên trong tình trạng quá tải. Bình thường mỗi ca sẽ có 1 nhân viên làm việc, nhưng trong những ngày này mỗi ca có 2 - 3 nhân viên túc trực nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng.

Ghé các cửa hàng giặt sấy Phước Thịnh (số 51 Nguyễn Khoa Chiêm) và Giặt sấy lấy ngay Eco Laundry (số 1 Duy Tân), chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh khách hàng tìm tới dịch vụ liên tục. Hầu hết tại các cửa hàng giặt sấy quần áo ở thời điểm này đều cho các máy giặt hoạt động hết công suất, các bạn nhân viên cũng không ngơi tay với những công đoạn tỉ mỉ để có thể “trả hàng” thơm tho, sạch sẽ cho khách.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá dịch vụ giặt sấy quần áo thông thường của phần nhiều cửa hàng đều không tăng so với ngày thường, dao động từ 12.000 - 15.000 nghìn đồng/kg.

Bên cạnh việc vệ sinh sạch sẽ quần áo, chăn, gối, đệm... nhỏ lẻ, các cửa hàng giặt sấy cũng nhận đơn hàng số lượng lớn từ các cửa hàng thời trang ở vùng lũ. Công việc này đòi hỏi các nhân viên phải vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn vệ sinh được in trên tem, mác của sản phẩm để vệ sinh đúng cách, giảm thiểu tối đa thiệt hại để chia sẻ với các “chủ shop”.

Mưa lụt kéo dài gây ra nhiều bất tiện cho sinh hoạt đời thường và nhiều thiệt hại về tài sản. Vậy nhưng, luôn có những cách để khắc phục tối đa thiệt hại và giúp người dân sớm trở về với cuộc sống “bình thường mới” sau lũ.