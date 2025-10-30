Dự kiến tối hôm nay (31/10), toàn thành phố Huế sẽ có điện trở lại

Khắc phục sự cố điện tại vùng lũ

Do mưa lớn kéo dài vào những ngày cuối tháng 10, nhiều khu vực, địa phương tại TP. Huế ngập sâu, chia cắt. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, PC Huế đã chủ động ngừng cấp điện cho hơn 297.000 khách hàng, gần như toàn bộ khu vực thành phố trong hai ngày 29 và 30/10 khi mực nước lũ dâng cao.

Ngay khi nước bắt đầu rút, PC Huế đã huy động tổng lực hơn 250 cán bộ, công nhân viên, chia thành nhiều nhóm về các khu vực trọng điểm, khẩn trương kiểm tra hiện trạng lưới điện, trạm biến áp và từng khu dân cư.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế cho biết: “Khi nước vừa rút, cán bộ công nhân viên đơn vị đã khẩn trương bám hiện trường kiểm tra từng vị trí. Chúng tôi luôn đặt an toàn lên hàng đầu, khi đủ điều kiện mới đóng điện trở lại”.

Đến đầu giờ chiều 31/10, PC Huế đã khôi phục cấp điện cho hơn 284.000 khách hàng, đạt khoảng 92% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng. Khoảng 3,6% khách hàng còn lại (hơn 12.000 hộ) tại các vùng bị ngập sâu ở các phường Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Vinh Lộc, Phú Lộc… đang tiếp tục được khắc phục.

PC Huế cam kết, vào tối ngày 31/10, toàn TP. Huế có điện trở lại an toàn, ổn định.