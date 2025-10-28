  • Huế ngày nay Online
Mưa lũ, người dân vẫn đến giao dịch thủ tục hành chính

HNN.VN - Mặc dù chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, song trong những ngày qua (đến 28/10), phường Phú Bài vẫn tiếp đón, phục vụ lượng người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Người dân đến làm thủ tục hành chính sáng 28/10 

Đây là một trong số ít địa phương trên địa bàn thành phố Huế vẫn duy trì nhịp độ giao dịch hành chính trong điều kiện thời tiết bất lợi. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến trụ sở UBND phường thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, hộ tịch, chứng thực, chính sách an sinh xã hội… Các cán bộ, công chức của phường chủ động bố trí bàn tiếp nhận hồ sơ gọn gàng, phục vụ chu đáo, hướng dẫn tận tình, đảm bảo giao dịch thông suốt, an toàn.

Ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết: “Dù mưa lũ ảnh hưởng đến đi lại, nhưng người dân vẫn tin tưởng đến phường làm thủ tục. Chúng tôi luôn bố trí cán bộ trực đầy đủ, đảm bảo giải quyết hồ sơ nhanh gọn, đúng hẹn, không để người dân phải đợi lâu”.

Việc duy trì hoạt động hành chính ổn định, phục vụ người dân trong điều kiện mưa lũ cho thấy tinh thần trách nhiệm, tận tụy của đội ngũ cán bộ, công chức phường Phú Bài, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở. Trong những ngày này, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ cũng là giải pháp để giảm tải khi giải quyết thủ tục hành chính sau lũ lụt.

Số người dân đến giao dịch chủ yếu là các hộ dân tại vùng không bị ngập của các tổ dân phố Phú Bài, gần Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường. Cán bộ phường tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên mạo hiểm đi làm các thủ tục hành chính khi nước chưa rút hết. Sau khi đảm bảo tình hình, chính quyền sẽ hỗ trợ tối đa trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Tin, ảnh: Thanh Đoàn
