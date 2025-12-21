Trao “cần câu” sinh kế từ giáo dục nghề nghiệp

Đào tạo nghề chế biến món ăn cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề gắn với giảm nghèo bền vững

Năm 2024, chị Vũ Thị Vân (phường Phú Xuân) được giới thiệu tham gia khóa đào tạo nghề sơ cấp chạm khắc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Khu vực 1. Vốn có nền tảng từ nghề chạm khắc gia truyền khi còn sinh sống tại Hà Nội, khóa học đã giúp chị Vân nâng cao tay nghề, hoàn thiện kỹ thuật để chạm khắc các sản phẩm mộc mỹ nghệ. Sau khi tốt nghiệp, chị nhận gia công sản phẩm mộc mỹ nghệ tại nhà, với thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Chia sẻ về cơ hội học nghề, chị Vân cho biết: “Tôi là mẹ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo. Thông qua cán bộ phường, tôi được tiếp cận chương trình đào tạo nghề gắn với giảm nghèo của Nhà nước nên đăng ký theo học. Nhờ đó, sau khi hoàn thành khóa học, tôi có thể làm nghề thành thạo, có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống cho mấy mẹ con”.

Những năm qua, hàng ngàn lao động thuộc các nhóm yếu thế như chị Vân đã được tham gia học nghề, tạo việc làm. Đây là hoạt động thuộc Dự án số 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững”, một cấu phần quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung vào việc “trao cần câu” cho người dân vùng nghèo, vùng khó khăn bằng cách cung cấp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kết nối thị trường lao động và tạo sinh kế. Dự án đã liên tục phát huy hiệu quả, giúp người dân ở nhiều lứa tuổi có việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Với tổng kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách trung ương 138.067,4 triệu đồng, nhiều người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề. Năm 2022, TP. Huế có 1.402 lao động nông thôn hoàn thành các khóa học nghề. Năm 2023, có 2.806 người lao động học nghề thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. Riêng năm 2024, có 12.843 người học trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phấn đấu 85% người học có việc làm

Theo Kế hoạch số 438/KH-UBND của UBND TP. Huế về đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động, năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đào tạo nghề cho khoảng 3.300 lao động nông thôn; trong đó, phấn đấu từ 85% người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ với năng suất, thu nhập cao hơn. Kế hoạch ưu tiên các nhóm yếu thế...

Các ngành nghề đào tạo tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nhóm nghề nông nghiệp gồm kỹ thuật, công nghệ ứng dụng và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng - khai thác thủy sản, chế biến nông - lâm - thủy sản... Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp, thành phố tập trung đào tạo các nghề thuộc kỹ thuật công nghệ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ để phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, làng nghề...

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế, việc đẩy mạnh đào tạo nghề giảm nghèo bền vững bằng cách triển khai các mô hình sinh kế thiết thực (nuôi gà, bò, hỗ trợ ngư lưới cụ), hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài và tập trung vào dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp người dân thoát nghèo ổn định. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Ông Phước cho biết thêm, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, từng bước nâng cao trình độ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng sản xuất cho người lao động, đặc biệt là hộ nghèo, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục xây dựng, bổ sung các chương trình đào tạo nghề mới theo hướng tích hợp kiến thức và kỹ năng, chú trọng kỹ năng thực hành, làm việc theo nhóm. Cùng với đó, tăng cường giáo dục tác phong làm việc chuyên nghiệp, phẩm chất đạo đức, góp phần hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học.

“Việc gắn phát triển kinh tế - xã hội với giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm bền vững cho người nghèo. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ tiếp tục ban hành và hoàn thiện các chính sách phát triển đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới”, ông Phước nhấn mạnh.