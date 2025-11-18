Giữ lớp trong mùa lũ

Làm sạch trường, lớp sau lũ

Những “siêu nhân”

Sáng 17/11, khi trời còn nhá nhem, nghe tin nước lên nhanh, các cô giáo Trường Mầm non Phong Bình II (phường Phong Dinh) lại tất tả chạy đến trường để kê dọn đồ đạc. Đây đã là lần thứ 5 trong mùa mưa này họ phải gấp rút bảo vệ thiết bị, đồ chơi của trẻ. Trong lớp, những kệ đồ dùng, chăn, chiếu, gối, đồ chơi… nhanh chóng được thu gọn, chuyển lên tầng 2. Cô giáo Phạm Thị Tem cho hay: “Sợ nước tràn vô bám bùn, hư hết đồ của các cháu nên chúng tôi phải dọn tất cả lên cao. Đồ chơi nhiều, có cái nặng lắm nhưng cũng ráng làm”.

Nhà ở xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị), cách trường 8km, cô giáo Phạm Thị Tem gắn bó với Trường Mầm non Phong Bình II suốt 14 năm, ngần ấy thời gian cô trải qua hàng chục mùa lũ. Công việc của một giáo viên mầm non vốn đã vất vả, đến mùa mưa lũ lại càng chồng chất. Cô Tem thở dài: “Chúng tôi vừa mới dọn trường lớp sạch sẽ, tưởng ổn rồi, giờ lại phải bưng lên nữa. Nhiều khi tôi nghĩ, công việc mình không chỉ là đi dạy, mà như… siêu nhân, cái gì cũng làm”.

Ở vùng thấp trũng, nền trường lại thấp hơn mặt đường nên hầu như năm nào Trường Mầm non Phong Bình II cũng rơi vào cảnh ngập úng. Đợt lũ trước kéo dài đến 17 ngày, khiến bùn non đặc quánh, phủ dày khắp trường lớp, nhiều đồ dùng ngâm lâu bị hư hỏng. Rác và cây cối gãy đổ ngổn ngang khắp sân. Mùi ẩm mốc nặng nề, phải vệ sinh - khử khuẩn liên tục để phòng bệnh.

Cô Nguyễn Thị Thiệp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Bình II chia sẻ: “Giáo viên ít, lại toàn là nữ nên mỗi lần dọn lụt là mệt rã rời. Nhưng ai cũng cố để trường lớp sớm ổn định đón trẻ trở lại. Nhiều giáo viên nhà cũng ngập, nhiều khi còn chưa dọn xong đã phải chạy về trường làm cho kịp để các cháu đến lớp. May mà chồng của các cô trong trường đến phụ bưng bê những vật dụng nặng nên đỡ được phần nào. Chỉ mong sao trường sớm được nâng cao hơn mặt đường để đỡ ngập”.

Chiều 16/11, các cô giáo Trường Mầm non Thủy Thanh II (phường Thanh Thủy) lại tiếp tục kê cao đồ đạc, di chuyển thiết bị sang nơi an toàn. Đồ dùng mầm non nhiều, lại cồng kềnh, đồ chơi ngoài trời thì nặng, nên việc kê dọn vô cùng vất vả. “Dọn trường mất cả tuần mới sạch, trẻ vừa ổn định đi học thì lũ lại về”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà thở dài.

Với giáo viên vùng lũ, việc ứng phó, dọn lụt gần như trở thành “nhiệm vụ thường niên”. Chỉ cần nghe cảnh báo thời tiết, các cô lập tức kê cao thiết bị, chuyển đồ quan trọng lên tầng hai. Lũ xuống lại phải dọn, từ trong lớp ra ngoài sân, sạch sẽ từng chút một. Năm nay, khi Ngày Hiến chương Nhà giáo gần kề, nhiều trường học vẫn chìm trong nước lũ, các thầy cô giáo lại thêm phần vất vả.

San sẻ yêu thương

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, em Mai Văn Quyền, học sinh lớp 12/2 Trường THPT Hương Vinh (phường Hóa Châu), sống nương tựa ông bà nội. Tuổi đã cao, cuộc sống của ông bà dựa vào nghề nhặt ve chai. Lũ kéo dài khiến nguồn thu gần như mất trắng. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Trường THPT Hương Vinh đã kết nối mạnh thường quân hỗ trợ Quyền 2,5 triệu đồng. “Thầy Hiệu trưởng và mạnh thường quân đến tận nhà thăm hỏi, trao quà. Đó là sự quan tâm rất ý nghĩa, giúp em có thêm động lực để cố gắng”, Quyền bày tỏ.

Cùng nhận suất hỗ trợ này, em Lê Thị Thủy Tiên, học sinh lớp 12/8, cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ em - chị Lê Thị Lộc, khiếm thị, mẹ đơn thân phải nghỉ việc hơn ba tuần vì lũ. Chị Lộc xúc động: “Mưa lũ, mẹ con tôi chỉ biết kê đồ lên cao rồi sơ tán. Trong nhà, thứ giá trị nhất là cái tủ lạnh cũng bị ngập sâu. Tôi biết ơn sự quan tâm của nhà trường với con tôi, đỡ đần phần nào vất vả cho hai mẹ con”.

Thầy Nguyễn Ngọc Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh chia sẻ, sau lũ, nhiều em rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà trường đã kết nối mạnh thường quân tổ chức ba đợt hỗ trợ gồm tiền mặt, vở viết và quà thiết yếu; trong đó có 4 học sinh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 2,5 triệu đồng mỗi em.

Không chỉ lo dọn dẹp trường lớp, thầy, cô nơi đây còn mang trong lòng nỗi lo dành cho từng học sinh bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Nhiều giáo viên tìm cách sẻ chia, giúp đỡ các em bằng tất cả những gì có thể. Cô giáo Trần Thị Xuân Minh, chủ nhiệm lớp 12/3 đã dùng một phần tiền lương của mình, đồng thời vận động người thân, mạnh thường quân và các nguồn lực xã hội để chuẩn bị những phần quà thiết thực như tập vở, bút viết, sách, mền, gạo… hỗ trợ học sinh vượt qua thời điểm khó khăn.

Cô Minh chia sẻ, là giáo viên ở vùng thấp trũng, tôi thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn các em học sinh trải qua trong đợt lụt vừa qua. Khi đi học lại, nhiều em tâm sự nhà tan hoang, đồ đạc, sách vở trôi hết, ánh mắt đầy buồn bã. Nhiều em đến trường mà không còn sách vở. Điều đó khiến tôi không thể ngồi yên. “Tôi muốn các em hiểu rằng, dù nước có cao đến mấy, thì tri thức và tình người vẫn không bao giờ bị dòng nước ấy “cuốn trôi”. Nhìn nụ cười trở lại trên khuôn mặt các em khi trở lại trường, tôi biết, mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng. Đối với tôi, đó chính là ý nghĩa cao đẹp nhất của nghề giáo”, cô Minh trải lòng.