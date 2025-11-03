Nghĩa tình trong những ngày nước dữ

Chị Nguyễn Thị Thu Phương (trái) cùng chị em đứng bếp tại Nhà văn hóa tổ 8, phường Hương Trà

Ngày 4/11, mới tờ mờ sáng, Nhà văn hóa Tổ dân phố (TDP) 8, phường Hương Trà đã rộn ràng tiếng nồi niêu, tiếng xào nấu lẫn cùng tiếng gọi nhau, phân chia công việc của hàng chục chị em phụ nữ.

“Chị em khẩn trương nhé. Hôm nay phải nấu gần 5.000 suất cơm gửi bà con Huế đấy. Tất cả tập trung nào…”, giọng của chị Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng nhóm Cháo lan tỏa yêu thương (Hà Nội) cất lên giữa căn bếp gas đang đỏ lửa.

Cách đây tầm một tuần, nhóm 7 người của chị Phương, trong đó là các doanh nghiệp, công nhân viên chức, giáo viên, tiểu thương… từ Hà Nội và Quảng Ninh “hành quân” đến Quảng Trị để nấu cơm, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Hải Lăng (Quảng Trị) và một số khu vực ngập sâu của Phong Điền, Phong Dinh (TP. Huế).

Trong thời điểm này, nghe tin nhiều nơi ở Huế ngập sâu, nhóm của chị Phương muốn nấu thêm nhiều suất ăn để hỗ trợ bà con, nhưng sợ đường xa, cơm tới tay bà con sẽ nguội lạnh nên cả nhóm quyết định mang theo 7 bếp gas công nghiệp, 2 tủ nấu cơm nhóm tự mua sắm vào phường Kim Trà. Ý định ban đầu của các chị là lấy Kim Trà làm "trung tâm hậu cần", từ đó cung cấp những phần cơm miễn phí đến người dân các vùng trũng của Phong Điền, Hương Tràm, Kim Trà, Quảng Điền, Hóa Châu. Tuy nhiên, do Kim Trà hiện nay nhiều nơi vẫn đang còn ngập, không có địa điểm đáp ứng được yêu cầu nấu ăn số lượng lớn nên lãnh đạo phường Kim Trà đã kết nối để nhóm chuyển địa điểm sang Nhà văn hóa ở TDP 8 của phường Hương Trà.

Chiều 3/11, khi vừa đến Nhà văn hóa ở TDP 8 phường Hương Trà, do chỉ có 7 người nên nhóm chị Phương đã nhờ Ủy ban MTTQVN và Hội LHPN phường liên hệ, huy động nhân lực phụ giúp. Từ kêu gọi của các tổ chức, đoàn thể và của cá nhân cô Lê Thị Ánh Dương, giáo viên Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (phường Kim Trà), ngay trong tối 3/11, đã có hơn 50 chị em ở các TDP 8 và 9 tình nguyện tham gia hỗ trợ.

“Trước đó, chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương đang bị ngập nặng, như Quảng Điền, Hóa Châu, Kim Trà, Phong Dinh, Phong Điền và một số TDP ngập cục bộ ở Hương Trà… Dựa trên đăng ký của những địa phương, nhóm sẽ nấu những phần cơm tương ứng. Tiếp đó, người có trách nhiệm sẽ nhận cơm và vận chuyển về từng địa phương.

Ngoài gần 5.000 suất đã đăng ký, trong ngày 4/11, nhóm của chị Phương đã nấu thêm gần 200 suất phát sinh để gửi đến bệnh nhân ở Bệnh viện Hương Trà. “Chúng tôi dậy chuẩn bị từ 3 giờ 30 sáng, và kết thúc công việc lúc 23 giờ 30 đêm. Với lượng công việc như vậy, nếu không có sự hỗ trợ rất nhiệt tình của chị em TDP 8 và 9, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể làm được”, chị Phương chia sẻ.

Với kinh phí tự thân của mỗi thành viên cùng đóng góp của những nhà hảo tâm nhóm kết nối được, như: Nhất tâm chay, Nhóm cháo thiện nguyện Hà Đông, CLB kết nối yêu thương Móng Cái (Quảng Ninh)…, dự kiến, hoạt động nấu ăn miễn phí ở Huế của nhóm sẽ kéo dài đến ngày 7/11. Nếu bão Kalmaegi đổ bộ vào Huế gây thiệt hại nặng, kéo dài, nhóm của chị Phương vẫn tiếp tục ở lại lâu hơn để hỗ trợ bà con.

Ngoài bếp ăn của nhóm chị Phương, trong những ngày mưa lụt kỷ lục vừa qua, người dân Huế đã tiếp nhận hàng chục ngàn phần quà, suất cơm ấp áp nghĩa tình đến từ các đoàn thể, hội nhóm, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thành phố. Đơn cử như “bếp ăn tại Trường Tiểu học Trường An do chị Nguyễn Thị Thúy Hồng kêu gọi; bếp ăn thiện nguyện tại phường Thủy Xuân, hoạt động bởi Hội LHPN phường Thủy Xuân và các CLB thiện nguyện; bếp ăn tại Trường Đại học Luật - Đại học Huế, do anh Nguyễn Đăng Hậu đại diện…

Với một số hội, nhóm khác, như nhóm thiện nguyện của Viết Nhật - Bảo Thành (phường Thanh Thủy), không đủ điều kiện để nấu tập trung ở 1 điểm, họ đã phân chia mua sắm, nấu nướng tại nhà các thành viên, sau đó trao tận tay hàng ngàn phần cơm, sữa, nước uống… cho bệnh nhân và những người bị kẹt lại giữa dòng nước dữ tại các bệnh viện.

Vẫn còn nhiều nghĩa cử đẹp, rất nhiều tấm lòng hướng về Huế, hướng về các trường hợp khó khăn trong những ngày bị nước bủa vây khó có thể thống kê đầy đủ. Chỉ biết, bên cạnh những chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, y, bác sĩ…, bằng cách này hay cách khác, những tấm lòng thiện nguyện của Huế và của cả nước đã luôn đồng hành, tiếp thêm động lực để những trường hợp khó khăn kiên cường đứng vững và làm lại sau thiên tai.