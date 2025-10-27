Chợ ngày lũ: Thực phẩm khô được ưu tiên

Các loại rau được bày bán

Trong sáng 28/10, nước sông tại khu vực thành phố có xu hướng giảm tuy nhiên khu vực ngập lụt vẫn rất rộng. Tại nhiều điểm còn khô ráo như khu vực cầu chợ Bến Ngự, khu vực Trường An và một số điểm có thể lưu thông khác người dân vẫn tranh thủ họp chợ, mua bán nhu yếu phẩm.

Theo khảo sát, các mặt hàng không đa dạng như ngày thường, song vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Các thực phẩm khô có thể bảo quản như cá khô, tép khô và các loại mắm được bày bán khá nhiều và có giá không tăng so với trước đó.

Các loại mắm, mắm dưa được bày bán khá nhiều

Sản phẩm thịt tươi sống như vịt, gà, thịt heo… vẫn đảm bảo giá có tăng khoảng 10% với ngày thường. Riêng các sản phẩm rau xanh tăng giá hơn 15%, sản phẩm không đa dạng chủ yếu là rau muống, củ cải, bầu, bí đao… Cụ thể, rau muống có giá 20-25 ngàn đồng/bó; cải bắp, cải thảo khoảng 40.000 đồng/1kg, cà chua khoảng 50.000 đồng/1kg... Các sản phẩm có thể bảo quản lâu ngày như: bí đỏ, bí đao, bầu, khoai tây... được nhiều người chọn mua.

Các mặt hàng hải sản cũng bị ảnh hưởng, thiếu hụt nguồn cung, nhất là các loại cá biển. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, nước uống, bánh kẹo, sữa... vẫn khá dồi dào.

Chị Trịnh Thị Thu, người dân khu vực Bàu Vá, phường Thủy Xuân cho hay, nhà mình không ngập nhưng bị mất điện nên không thể nấu nướng. Để đảm bảo bữa ăn cho gia đình, sáng nay mình tranh thủ chạy một vòng để mua tạm một số thực phẩm ăn liền không cần chế biến như bún, xúc xích, thịt hộp, cũng may chợ và cửa hàng tạp hóa vẫn còn mở nên mua được vài thứ cần thiết.

Các sản phẩm thịt tươi vẫn không thiếu hàng

Nước ngập, nhiều hộ dân bị mất điện, mất gas nên các sản phẩm ăn liền, thực phẩm chế biến sẵn trở thành lựa chọn ưu tiên. Các cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini tại những điểm cao ráo ghi nhận lượng khách mua các mặt hàng này tăng rõ rệt so với ngày thường.

Một tiểu thương bán hàng tại khu vực chợ Bến Ngự cho biết, nhà ở vị trí cao không bị ngập nên mình vẫn tranh thủ đưa hàng về chợ bán. Dù mưa lụt nhưng hàng bán rất chạy. Sản phẩm mình bán toàn “cây nhà lá vườn” nên cố gắng không tăng giá bán để không gây áp lực cho khách hàng trong thời điểm khó khăn như hiện nay”.

Cá hồ ngày lũ bày bán ở đường Ngô Thế Lân