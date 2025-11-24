Chủ động phòng bệnh cúm mùa

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Quảng Điền

Không chủ quan

Em N.X.L., 14 tuổi, trú tại thôn Thủy Yên, xã Chân Mây - Lăng Cô, nhập viện trong tình trạng viêm phổi tiến triển nhanh. Trước đó, bệnh nhân khởi phát với các triệu chứng ho, sốt, nhức đầu, được tự điều trị bằng thuốc cảm nhưng không thuyên giảm, sau đó đến Trạm Y tế xã Phú Lộc. Khi vào viện, phim chụp cho thấy phổi tổn thương nặng, bệnh nhân phải chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị viêm phổi tiến triển nhanh, chưa loại trừ cúm A hoặc COVID-19, CDC Huế đã tiến hành lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang và chẩn đoán cúm A/H3N2 (cúm mùa). Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân chưa tiêm vắc-xin cúm mùa, trong khi các thành viên khác trong gia đình cũng từng có biểu hiện ho, cảm cúm nhưng tự khỏi sau khi uống thuốc.

BSCKI. Lê Văn Sanh, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng, CDC Huế cho biết: CDC Huế đã có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn nâng cao giám sát, thu dung và điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc cúm. Hiện nay, trên địa bàn TP. Huế chưa ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca cúm, song đã xuất hiện một trường hợp cúm nặng được xác định là cúm A/H3N2 - một chủng cúm mùa, sau khi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang. Trường hợp này diễn tiến nặng trên nền bệnh lý mạn tính, cho thấy mức độ nguy hiểm của cúm mùa đối với các nhóm nguy cơ cao.

“Theo các chuyên gia y tế, cúm mùa có thể xảy ra quanh năm, nhưng thường gia tăng mạnh vào thời điểm giao mùa. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Do đó, bệnh rất dễ lan rộng trong cộng đồng, nhất là tại các khu vực đông người như trường học, khu công nghiệp, cơ sở y tế. Những đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng nặng gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền về hô hấp, tim mạch, đái tháo đường và người có hệ miễn dịch suy giảm”, bác sĩ Sanh nhấn mạnh.

Đẩy mạnh truyền thông

Tại tuyến y tế cơ sở, các trung tâm y tế và trạm y tế trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cúm mùa. Công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về dấu hiệu nhận biết bệnh, các biện pháp phòng ngừa và thời điểm cần đến cơ sở y tế để thăm khám. Đồng thời, ngành y tế cũng tăng cường nhân lực, vật tư, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị khi số ca bệnh gia tăng.

Theo BSCKI. Nguyễn Thị Mộng Điệp, Phó Trưởng khoa Nội - Nhi, Trung tâm Y tế Hương Thủy, thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến số ca mắc các bệnh hô hấp tăng nhanh, buộc đơn vị phải bố trí bác sĩ làm việc cả ngày cuối tuần để đảm bảo chăm sóc tốt cho người bệnh.

Không chỉ tăng cường điều trị, ngành y tế còn chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống dịch. Mới đây, Viện Pasteur Nha Trang đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng giám sát, xử lý dịch bệnh truyền nhiễm cho cán bộ CDC Huế, trung tâm y tế và trạm y tế xã, phường. Các nội dung tập huấn giúp cán bộ y tế cập nhật kiến thức, kỹ năng xử lý ổ dịch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

Trước diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm mùa lạnh, Bộ Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch cúm mùa, vi rút hợp bào hô hấp và tay chân miệng; tổ chức tốt công tác phân luồng, thu dung, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển nặng và tử vong. Bộ Y tế đặc biệt lưu ý việc bảo vệ các nhóm nguy cơ cao, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cúm mùa như: tiêm vắc-xin cúm hàng năm, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ ấm cơ thể, tăng cường dinh dưỡng và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. Khi có các dấu hiệu như sốt cao, ho nhiều, khó thở, mệt mỏi kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.