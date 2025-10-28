  • Huế ngày nay Online
Duy trì sóng ổn định tại 40 xã, phường trên toàn thành phố

HNN.VN - Ngày 28/10, giữa thời điểm nước lũ bao trùm toàn thành phố Huế, các nhà mạng viễn thông đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp để duy trì thông tin liên lạc và hỗ trợ người dân.

Lực lượng kỹ thuật của Viettel đưa thiết bị đến ứng cứu các trạm BTS ngập sâu 

Ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel TP. Huế, cho biết, hiện tất cả 32 cửa hàng giao dịch, bưu cục và siêu thị của Viettel trên địa bàn đều mở cửa cung cấp điểm sạc pin/điện thoại miễn phí cho người dân. Đồng thời, toàn bộ các trạm BTS của Viettel vẫn đang hoạt động ổn định, với lực lượng kỹ thuật túc trực 24/24 và dự trữ nhiên liệu đủ vận hành trong 2-3 ngày.

“Lực lượng kỹ thuật từ các tỉnh lân cận đến hỗ trợ Huế, vận chuyển nhiên liệu, thiết bị, bình ắc quy để “cứu sóng”. Hiện sóng Viettel vẫn ổn định tại 40 xã, phường trên toàn thành phố,” ông Quang cho biết.

Khách hàng đến sạc điện thoại tại các điểm giao dịch của nhà mạng 

Theo ông Quang, một tuyến cáp quang của Viettel và VNPT hướng Nam Đông đã bị đứt do sạt lở, khiến tuyến cáp bị cuốn trôi. Tuy nhiên, Viettel vẫn duy trì được sóng tại khu vực này. Lực lượng kỹ thuật đã vượt đèo, băng sạt lở để khôi phục liên lạc, sẵn sàng hàn nối tuyến cáp ngay khi thời tiết cho phép. “Người dân ở Nam Đông hiện vẫn có thể nghe, gọi bình thường”, ông nói thêm. 

Mobifone, VNPT TP. Huế cũng triển khai điểm sạc pin/điện thoại miễn phí tại các cửa hàng giao dịch. Hai nhà mạng Mobifone và VinaPhone đã kích hoạt roaming vào mạng Viettel, giúp khách hàng của cả ba nhà mạng duy trì liên lạc ổn định trong điều kiện mưa lũ kéo dài. 

LIÊN MINH
