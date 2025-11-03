Tất cả các nhà máy xử lý nước của HueWACO vận hành bình thường

Thi công khắc phục một số tuyến ống băng sông, cầu ở Hương Thọ (cũ)

Ngày 3/11, HueWACO đã có thông báo gửi khách hàng về việc cấp nước an toàn trong giai đoạn mưa lũ. Theo đó, mặc dù ảnh hưởng mưa lũ, hiện nay tất cả các nhà máy xử lý nước của HueWACO vẫn vận hành bình thường, các tuyến ống cơ bản an toàn.

Những ngày qua, các nhà máy đã cấp ra mạng từ 220.000-250.000m3, cao hơn khoảng 20% so với ngày bình thường, đảm bảo cấp nước an toàn tại các phường, xã của thành phố Huế, ngoại trừ khu vực Thượng Long - Nam Đông (cũ), do nguy cơ sạt lở cao tại khu vực thôn K Long, xã Long Quảng buộc phải di dời, tạm ngưng vận hành nhà máy Thượng Long 2.000 m3/ngày đêm.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phực tạp, một số tuyến ống (băng sông, cầu) bị ảnh hưởng, HueWACO đã huy động lực lượng ứng trực, cơ động xử lý ngay các sự cố trên mạng lưới để khôi phục cấp nước tại các khu vực nhanh nhất có thể.

Từ ngày 3/11, UBND thành phố đã chỉ đạo HueWACO khẩn trương tiếp cận xử lý, khắc phục sự cố tuyến ống D160 băng sông Hương qua khu vực Hương Thọ (cũ). Theo đó đã thi công tạm thời tuyến ống D90 HDPE dài 500m treo cầu Tuần, hoàn thành để đưa vào cấp nước ổn định trở lại cho hơn 2.500 khách hàng khu vực Hương Thọ.

Cùng ngày, HueWACO cũng đã nỗ lực khắc phục xong các sự cố tuyến ống băng sông qua khu vực Dương Hòa (thi công tạm thời tuyến ống D90 HDPE thôn Tân Ba, phường Thủy Xuân) và một số sự cố khác.

HueWACO huy động lực lượng khắc phục các sự cố, đảm bảo cấp nước sạch liên tục

Trong thời gian tới, HueWACO tiếp tục kiểm tra, gia cố các tuyến ống, đảm bảo duy trì cấp nước an toàn toàn thành phố. Đồng thời, tăng cường dự phòng vật tư, thiết bị, ứng trực tại chỗ, sẵn sàng khắc phục các sự cố xảy ra.

Sau mưa lũ, việc vệ sinh dọn dẹp đồng loạt tại các khu vực sẽ gây ra nước yếu cục bộ tại một số thời điểm.

Trước tình hình mưa lũ hiện nay, HueWACO đã kích hoạt phương án cấp nước an toàn, huy động hàng trăm cán bộ công nhân viên theo dõi lượng mưa, mức lũ để chủ động ứng phó với mọi tình huống. Bố trí nhân lực, vật lực tại tất cả các nhà máy và trạm bơm, sẵn sàng khắc phục các sự cố, đảm bảo cấp nước sạch liên tục, ổn định cho người dân trong lũ lớn.