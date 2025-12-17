  • Huế ngày nay Online
Xứng danh lá cờ đầu phong trào Thi đua Quyết thắng

HNN - Năm 2025, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vững vàng nơi đầu sóngTiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắngSức mạnh từ phong trào Thi đua Quyết thắng

Lãnh đạo Phòng Chính trị thăm, động viên lực lượng làm công tác dân vận tại xã A Lưới 3 

Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố Huế cho biết: Để có được kết quả trên, từng cán bộ, nhân viên trong Phòng Chính trị luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng, thực hiện tốt phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Trung tá Nguyễn Đình Trình, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị chia sẻ: Công việc cuối năm tương đối nhiều, do đó việc ngày nào tập trung phấn đấu làm xong ngày đó. Cán bộ, nhân viên trong Ban luôn thực hiện tốt phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, khi công việc chưa hoàn thành, chúng tôi sẵn sàng làm việc thêm ngoài giờ để bảo đảm tiến độ, và quan trọng là phải làm đúng, làm hiệu quả, không làm cho xong.

Tại Ban Tuyên huấn, hầu như vẫn chưa ai muốn nghỉ tay, tất cả đều tập trung cao nhất để hoàn thành dứt điểm công việc. Thượng tá Mai Lúc, Trưởng ban Tuyên huấn thông tin: Thay vì chờ hết giờ làm việc, mỗi cá nhân trong Ban đều sắp xếp tranh thủ thời gian, tập trung làm dứt điểm nhiệm vụ được giao. Khi nhiệm vụ yêu cầu, cán bộ, nhân viên trong Ban luôn sẵn sàng làm việc thêm giờ nghỉ, ngày nghỉ...

Phòng Chính trị là cơ quan tham mưu, đồng thời là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang thành phố. Năm 2025, chỉ huy phòng đã triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ; nổi bật là tham mưu, triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhất là thực hiện đề án sắp xếp, điều chỉnh, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phòng cũng kịp thời tham mưu cho Bộ CHQS thành phố Huế chuẩn bị chu đáo, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 5 đề án quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố...”. Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố Huế lần thứ XII; làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố, góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đến các tầng lớp nhân dân.

Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Chủ nhiệm Chính trị khẳng định: Việc thực hiện hiệu quả phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của Phòng Chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của Phòng trong năm 2025, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác chính quy, mẫu mực, luôn khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: LÊ SÁU
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trưởng thành từ phong trào

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế tập trung nâng cao chất lượng hội viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chi hội đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để tạo nguồn phát triển đảng viên nữ. Từ thực tiễn phong trào, nhiều cán bộ hội tiêu biểu đã trưởng thành, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trưởng thành từ phong trào
Sôi nổi phong trào thể dục - thể thao quần chúng

Những buổi sớm, vùng phía nam thành phố Huế bắt đầu bằng một nhịp điệu quen thuộc: Tiếng bước chân chạy bộ trên con đường ven biển, tiếng vợt chạm cầu lách tách trong sân nhỏ của xã, tiếng cười rộn ràng của những người tập dưỡng sinh. Không gian thể thao ấy đã trở thành một phần đời sống, giúp người dân rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và thắp lên tinh thần lạc quan.

Sôi nổi phong trào thể dục - thể thao quần chúng
Phát động thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 10/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Phát động thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm
Chuyển động mới từ các phong trào thi đua

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố Huế đang xuất hiện nhiều cách làm mới, mô hình sáng tạo từ đồng bằng đến miền núi, tạo chuyển động rõ rệt trong phát triển kinh tế, xã hội và cho thấy sự vào cuộc chủ động của chính quyền địa phương 2 cấp cùng cộng đồng dân cư.

Chuyển động mới từ các phong trào thi đua

