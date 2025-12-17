Xứng danh lá cờ đầu phong trào Thi đua Quyết thắng

Lãnh đạo Phòng Chính trị thăm, động viên lực lượng làm công tác dân vận tại xã A Lưới 3

Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố Huế cho biết: Để có được kết quả trên, từng cán bộ, nhân viên trong Phòng Chính trị luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng, thực hiện tốt phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Trung tá Nguyễn Đình Trình, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị chia sẻ: Công việc cuối năm tương đối nhiều, do đó việc ngày nào tập trung phấn đấu làm xong ngày đó. Cán bộ, nhân viên trong Ban luôn thực hiện tốt phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, khi công việc chưa hoàn thành, chúng tôi sẵn sàng làm việc thêm ngoài giờ để bảo đảm tiến độ, và quan trọng là phải làm đúng, làm hiệu quả, không làm cho xong.

Tại Ban Tuyên huấn, hầu như vẫn chưa ai muốn nghỉ tay, tất cả đều tập trung cao nhất để hoàn thành dứt điểm công việc. Thượng tá Mai Lúc, Trưởng ban Tuyên huấn thông tin: Thay vì chờ hết giờ làm việc, mỗi cá nhân trong Ban đều sắp xếp tranh thủ thời gian, tập trung làm dứt điểm nhiệm vụ được giao. Khi nhiệm vụ yêu cầu, cán bộ, nhân viên trong Ban luôn sẵn sàng làm việc thêm giờ nghỉ, ngày nghỉ...

Phòng Chính trị là cơ quan tham mưu, đồng thời là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang thành phố. Năm 2025, chỉ huy phòng đã triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ; nổi bật là tham mưu, triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhất là thực hiện đề án sắp xếp, điều chỉnh, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phòng cũng kịp thời tham mưu cho Bộ CHQS thành phố Huế chuẩn bị chu đáo, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 5 đề án quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố...”. Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố Huế lần thứ XII; làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố, góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đến các tầng lớp nhân dân.

Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Chủ nhiệm Chính trị khẳng định: Việc thực hiện hiệu quả phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của Phòng Chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của Phòng trong năm 2025, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác chính quy, mẫu mực, luôn khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.