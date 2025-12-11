Đưa Nghị quyết Đại hội XVII vào cuộc sống, tạo bứt phá cho Huế giai đoạn 2025 - 2030

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các UVTV Thành ủy, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, báo cáo viên Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển thành phố Huế đến năm 2030 trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh, quốc phòng - an ninh vững chắc, đời sống Nhân dân đạt mức cao.

Nghị quyết đặt ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu mang tính đột phá, trong đó đáng chú ý là mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ chiếm 47 - 49%, công nghiệp - xây dựng 36 - 38%, nông nghiệp 7 - 8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.800 - 6.000 USD vào năm 2030; tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện bình quân 10 - 11%/năm; cơ bản không còn hộ nghèo và hằng năm kết nạp từ 1.700 - 2.000 đảng viên mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nghị quyết xác định 6 chương trình trọng điểm, gồm: Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng lớn của nghị quyết thành các nhiệm vụ, dự án, chương trình trọng điểm và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao.

Trên cơ sở 15 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp đột phá, Chương trình hành động đã xây dựng 9 nhóm nội dung chương trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội gắn với Chương trình hành động, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết một cách sâu rộng, thực chất trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng thành phố Huế xanh - thông minh - giàu bản sắc với tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, Đảng ủy UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương phải bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tạo bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.