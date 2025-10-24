Kỳ vọng việc triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả

Đào tạo sinh viên lĩnh vực khoa học ứng dụng tại Đại học Huế

Kỳ vọng về phát triển hạ tầng và công nghệ

Huế bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á. Đó không chỉ là câu chuyện quy hoạch và kiến trúc, mà là hướng phát triển tổng thể, gắn bảo tồn với hiện đại, lấy di sản làm nền tảng cho sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hân, người dân phường Thuận Hóa đánh giá: “Quan sát thành phố nhiều năm qua, bộ mặt đô thị đã đổi thay nhiều, nhưng vẫn còn những công trình chỉnh trang chậm tiến độ, làm mất vẻ mỹ quan đô thị. Chẳng hạn như khu vực quanh hồ Tịnh Tâm, dự án chỉnh trang hồ dù người dân đã di dời song chưa thi công, để kéo dài nên nơi đây trở thành nơi tập kết rác thải. Vì vậy, tôi mong trong thời gian đến, các dự án đẩy nhanh tiến độ để những tuyến phố sớm hoàn thiện, thành phố sẽ có diện mạo thật sự khang trang, đồng bộ hơn, từ giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, đến xử lý rác thải và không gian công cộng”.

Ông Vũ Văn Chương, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tự hào Việt Nam tin tưởng Huế trong một tầm xa hơn: “Huế hoàn toàn có thể trở thành đô thị thông minh, hành chính số, nơi mọi tiện ích từ người dân, doanh nghiệp đến chính quyền đều được kết nối trong không gian số thống nhất. Tôi từng đến Kyoto (Nhật Bản), đây là một cố đô mang những nét đặc trưng rất riêng và với định hướng phát triển “Xanh - Thông minh - Giàu bản sắc”, tôi tin Huế hoàn toàn có thể trở thành một “Kyoto của Việt Nam - vừa cổ kính vừa hiện đại, đầy sức sống”.

Cùng với kỳ vọng về hạ tầng và công nghệ, nhiều người dân mong quá trình phát triển giữ gìn bản sắc văn hóa, không để đô thị hóa làm phai nhạt nét riêng của Cố đô Huế, phát triển nhưng không đánh mất mình.

Kinh tế phát triển, tạo thêm nhiều việc làm

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng đạt từ 10% trở lên trong cả nhiệm kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng: Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao.

Huế có nhiều tiềm năng với đội ngũ doanh nhân trẻ, lực lượng trí thức dồi dào và các trường đại học lớn. Ông Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế cho rằng: “Doanh nghiệp (DN) ở Huế tăng nhanh nhưng cơ hội việc làm chất lượng cho sinh viên sau ra trường vẫn còn rất khó khăn. Mong thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn nữa, khuyến khích DN nhỏ, hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp để giữ chân lao động trẻ”.

Khảo sát ý kiến người dân, đa số đều kỳ vọng trong thời gian đến, trên địa bàn thành phố sẽ có thêm nhiều việc làm mới, đa dạng, ổn định và thu nhập tốt; nông dân ven đô mong được tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Với du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, nhiều người cũng mong muốn được đào tạo kỹ năng để có thể có thêm những mô hình du lịch cộng đồng chất lượng, hình thành những dịch vụ mới mà con người là chủ thể, xây dựng thương hiệu thành phố du lịch thân thiện và hiếu khách.

Nhiều ý kiến tin rằng nếu các chương trình phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân được triển khai hiệu quả, Huế sẽ có bước nhảy vọt, trở thành điểm đến hấp dẫn của cả du khách và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Nâng cao chất lượng sống

Song song với phát triển đô thị và kinh tế, người dân Huế gửi gắm nhiều kỳ vọng vào giáo dục, y tế, văn hóa, những lĩnh vực làm nên “hồn cốt” của vùng đất học, đất văn hóa.

Huế đang hướng đến trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước, từng bước xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia. Ông Hồ Công Tuấn, phường Phong Quảng chia sẻ, người dân rất mong muốn con em mình được học trong môi trường tốt hơn, chương trình giáo dục mở, gắn với thực tiễn và hội nhập quốc tế; qua đó, có thể tìm kiếm được công việc thuận lợi khi trưởng thành.

Trong lĩnh vực y tế, Huế đã và đang là trung tâm chuyên sâu hàng đầu miền Trung, với đội ngũ bác sĩ giỏi, hệ thống bệnh viện hiện đại. NQ đề ra mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế tầm khu vực Đông Nam Á, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin rằng mỗi người dân Huế sẽ được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại quê hương mình.

Ông Nguyễn Văn Thành, phường Phú Xuân cho rằng: “Huế là thủ phủ di sản, nhưng di sản chỉ thật sự sống khi được gắn với đời sống đương đại. Thành phố tiếp tục sáng tạo trong bảo tồn, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch trải nghiệm, lễ hội đặc sắc… để văn hóa Huế không chỉ được gìn giữ mà còn lan tỏa trong từng nếp sống, từng con người”.

Không ít người dân cũng kỳ vọng thành phố sẽ mở rộng không gian sáng tạo, phát triển văn hóa cộng đồng, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần. Huế là vùng đất học, nơi con người được phát triển toàn diện cả thể chất, trí tuệ và tâm hồn, đó cũng là nền tảng cho một đô thị di sản phát triển bền vững trong tương lai.