Đẩy mạnh tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị

Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác tháng 11/2025, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch, chương trình công tác, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kết luận tại làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Qua các ý kiến đóng góp và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của tháng 11 và 11 tháng của năm 2025, Ban TVTU thống nhất, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng so với tháng trước và cùng kỳ đều tăng. Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của toàn Đảng bộ, trong đó nổi bật là vai trò quyết đoán, năng động, sáng tạo của Ban TVTU trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Để bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các thành viên Ban TVTU lãnh đạo các tổ chức Đảng tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, nhất là chú trọng triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các sở, ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, nhất là những chỉ tiêu khó đạt để tập trung chỉ đạo, định hướng, xác định rõ để có giải pháp đôn đốc phù hợp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Về giải ngân vốn đầu tư công, chúng ta đang cao hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước, tuy nhiên vào cụ thể từng lĩnh vực vẫn còn thấp, cần quan tâm chỉ đạo, chú trọng đến giải phóng mặt bằng để hoàn thành 100% của năm theo kế hoạch của Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, nhất là trong bối cảnh mô hình quản lý mới, chính sách thuế có những thay đổi”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn trình bày ý kiến tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ ba. Chỉ đạo triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, chỉ đạo đảng ủy cấp xã phường xem xét, bổ sung ngay vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết toàn khóa để tuyên truyền nghị quyết và chương trình hành động của Thành ủy về các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại năm 2025 theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban TVTU. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.