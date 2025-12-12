Để đảm bảo không bị ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội

Chị Phạm Vũ Đoan Trang, chuyên viên BHXH cơ sở Phú Lộc tuyên truyền về các chính sách của BHXH đến người dân

Theo BHXH cơ sở Phú Lộc, phần lớn người tham gia BHXH tự nguyện là lao động nông nghiệp, trồng rừng, thu nhập bấp bênh. Khi gặp khó khăn về kinh tế, không ít trường hợp buộc phải tạm dừng đóng, dẫn đến tình trạng ngắt quãng thời gian tham gia.

Chị Trần Thị Bàu, làm nông ở thôn La Vân, xã Nam Đông cho biết, chị từng tham gia BHXH tự nguyện được một năm. Tuy nhiên, do thu nhập không ổn định, chi phí sinh hoạt tăng, chị phải tạm ngừng đóng và chờ khi kinh tế khá hơn mới tiếp tục. Thực tế này phản ánh tình trạng chung của nhiều người dân đã hiểu chính sách, đã tham gia nhưng không đủ điều kiện để duy trì liên tục.

Ông Lê Xuân Cát Tường, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Phú Lộc thông tin: “Khó khăn lớn hiện nay không chỉ là vận động người dân tham gia mới, mà là làm sao để những người đã tham gia không bị ngắt quãng. Nhiều người muốn đóng tiếp nhưng lực bất tòng tâm”. Chính vì vậy, thời điểm này BHXH cơ sở Phú Lộc xác định không dàn trải ở mở rộng số lượng, mà tập trung vào việc duy trì tính liên tục khi tham gia BHXH. Đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH vào nghị quyết đại hội Đảng bộ, qua đó tạo sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó, BHXH cơ sở phối hợp với UBND các xã, các tổ chức dịch vụ thu rà soát cụ thể từng nhóm đối tượng đã tham gia nhưng bị gián đoạn để trực tiếp vận động, tư vấn. Với những người chưa tham gia thì tuyên truyền chính sách; với những người đã ngắt quãng thì tập trung giải thích quyền lợi lâu dài, hướng dẫn tiếp tục đóng khi có điều kiện, tránh tâm lý bỏ hẳn.

Công tác tuyên truyền được thực hiện sát dân, đi vào từng thôn, tổ dân phố, theo từng nhóm nhỏ, thậm chí đến tận nhà dân. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở quy định chính sách, mà tập trung làm rõ hậu quả của việc ngắt quãng và lợi ích của việc duy trì đóng BHXH liên tục.

Nhờ cách làm trên, kết quả thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 9/2025, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 97,46% kế hoạch BHXH thành phố giao, tăng 28,6% so với năm 2024. Đối với BHXH tự nguyện, dù còn nhiều khó khăn, tỷ lệ tham gia vẫn đạt 54,25% kế hoạch, tăng so với năm trước. Các chỉ tiêu về bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đều đạt và vượt kế hoạch.

Điều đáng ghi nhận, nhận thức của người dân về việc tham gia BHXH liên tục đã có chuyển biến. Nhiều trường hợp khi gặp khó khăn không còn bỏ hẳn như trước, mà chủ động trao đổi với cơ quan BHXH để được tư vấn, tìm cách duy trì để tham gia. Đây được xem là kết quả rõ nét từ việc chuyển hướng tuyên truyền, vận động từ “mở rộng” sang “duy trì”.

Thời gian tới, BHXH cơ sở Phú Lộc tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là hạn chế tối đa tình trạng ngắt quãng khi tham gia BHXH, thông qua việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, đào tạo đội ngũ làm công tác thu và tăng cường sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân.