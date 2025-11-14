Tạo nguồn kế cận cho Đảng

Chi bộ thôn Hòa Hợp, xã Bình Điền kết nạp đảng viên mới năm 2025. Ảnh: Đảng ủy xã Bình Điền cung cấp

Hoàn thành mục tiêu đề ra

Tính đến ngày 4/12/2025, toàn thành phố đã kết nạp 1.770 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 102,2% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên hơn 58.000 người. Kết quả này không chỉ cho thấy sự vượt trội về số lượng, mà quan trọng hơn là phản ánh bước tiến về chất lượng, khi công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, thẩm tra được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, bài bản và nhất quán.

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh: Dù đối diện nhiều thách thức từ việc sắp xếp tổ chức, chuyển đổi mô hình và yêu cầu tinh giản biên chế, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng nhiều đảng bộ cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn đạt kết quả nổi bật trong công tác kết nạp đảng viên, tạo động lực quan trọng cho toàn thành phố.

Phường Kim Long là một điển hình. Năm 2025, Đảng ủy phường cử 46 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đến đầu tháng 12, có 16 quần chúng đã được kết nạp, 2 quần chúng chờ quyết định và 19 quần chúng đang được thẩm tra hồ sơ. Với quy trình chặt chẽ, nguồn tốt và sự chủ động từ cơ sở, Kim Long đạt 100% chỉ tiêu trong năm.

Tại phường Phú Bài, kết quả còn ấn tượng hơn khi 48 đảng viên được kết nạp, đạt 120% chỉ tiêu; đồng thời hoàn thành 100% mục tiêu phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết 21. Đảng viên mới chủ yếu được phát triển từ các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, những địa bàn đòi hỏi sự sâu sát và bám nắm liên tục.

Ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài chia sẻ, kết quả này phản ánh sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo, cách làm thực chất và tinh thần phấn đấu của quần chúng ưu tú. Nhiều đảng viên sau khi kết nạp đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong phong trào thi đua, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước.

Tại Thuận An, năm 2025 cũng ghi nhận 20 đảng viên mới được kết nạp, vượt chỉ tiêu đề ra; trong đó có Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân phường Trần Văn Khánh được kết nạp tại Chi bộ Thai Dương Hạ Nam. Sự phấn đấu bền bỉ và tinh thần đi đầu của đảng viên Trần Văn Khánh trong công tác hội là minh chứng cho việc tạo nguồn chất lượng từ chính các phong trào ở cơ sở.

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, gương mẫu hơn nữa trong các phong trào của hội, tận tâm đồng hành với hội viên nông dân phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh”, đảng viên Trần Văn Khánh chia sẻ.

Siết chặt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng

Bước vào năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, Thành ủy xác định công tác phát triển đảng viên phải chuyển mạnh sang chiều sâu, đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng, kỷ luật và quy trình.

Những khó khăn vẫn còn hiện hữu. Đó là nguồn phát triển Đảng giảm do thanh niên đi làm xa; thanh niên làm việc tại khu công nghiệp tăng ca nhiều, khó tham gia sinh hoạt đoàn thể; một số địa bàn đô thị hóa nhanh khiến dân cư biến động, khó bám nắm đối tượng. Việc tinh giản biên chế làm số lượng công chức, viên chức mới giảm, trong khi hầu hết cán bộ hiện hữu đều đã là đảng viên. Điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ trong tạo nguồn và bồi dưỡng đối tượng.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 2, khóa XVII, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: “Phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải đảm bảo kết nạp đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình và gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, trước tình hình mới, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là tiếp tục quán triệt nghị quyết, quy định của Đảng; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, hội viên, sinh viên, công chức trẻ; đa dạng hóa hoạt động phong trào tại trường học, cơ quan, đơn vị hành chính, những nơi có điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tố mới.

Đặc biệt, các mô hình hành động thiết thực như chuyển đổi số cộng đồng, bảo vệ môi trường, tuyến phố văn minh hay các phong trào tình nguyện tiếp tục được xem là “đất” để đoàn viên trưởng thành và được giới thiệu cho Đảng. Việc đánh giá, rèn luyện đảng viên dự bị cũng phải được chú trọng hơn, gắn với siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao tính nêu gương của đảng viên kỳ cựu.

Một kinh nghiệm được nhiều địa phương phát triển Đảng hiệu quả thời gian qua góp ý là thực hiện hiệu quả mô hình “3 sâu”: Sâu sát địa bàn, sâu với đoàn thể và sâu trong từng hộ dân để tìm nguồn. Thực tiễn cho thấy, sự sâu sát này không chỉ giúp phát hiện nhân tố nổi bật mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức đảng ngay từ cơ sở.

Việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2025 trước nhiều khó khăn cho thấy, khi cả hệ thống chính trị đồng lòng, khi mỗi chi bộ thật sự sâu sát, khi tiêu chuẩn được siết chặt và chất lượng được đặt lên hàng đầu, thì dù khó khăn đến đâu, nhiệm vụ xây dựng Đảng vẫn sẽ được thực hiện vững vàng.