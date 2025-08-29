Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại hội nghị

Đây là hội nghị quan trọng nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Giai đoạn 2025 – 2030, phường An Cựu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, hướng đến mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, văn minh, xanh – sạch – đẹp, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phấn đấu xây dựng phường An Cựu “không ma túy”.

Đây là dịp để các đơn vị, tổ dân phố chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, triển khai phong trào thi đua; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới.

Dịp này, UBND phường An Cựu phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030, tập trung vào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; khen thưởng 26 cá nhân và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời giới thiệu 2 cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI.