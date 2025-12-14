  • Huế ngày nay Online
Kiến trúc thích ứng trước biến đổi khí hậu

HNN.VN - Đó là chủ đề của buổi tọa đàm do Hội Kiến trúc sư TP. Huế phối hợp với một số đơn vị tổ chức chiều 16/12 tại Không gian Sách và Văn hóa đọc (23-25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm 

Tọa đàm thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giới kiến trúc và sinh viên.

Ngày nay, biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến từng nếp nhà, dòng sông và khu dân cư. Trước những tác động đó, kiến trúc không chỉ được nhìn nhận như một giải pháp kỹ thuật, mà trở thành yếu tố then chốt, góp phần nâng cao khả năng thích ứng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, khách mời nhìn nhận biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu. Trước thách thức này, kiến trúc đảm nhận vai trò quan trọng, không chỉ  bảo vệ chúng ta khỏi biến đổi khí hậu mà còn mở ra mô hình tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, các vấn đề kiến trúc hiện đại và vật liệu thích ứng cũng như xây dựng kiến trúc ít tác động đến môi trường… đã được các chuyên gia đánh giá, phân tích.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, đối thoại với các chuyên gia những vấn đề thực tiễn xoay quanh kiến trúc - xây dựng.

N. MINH
