Cầu, đường sạt lở; người dân gặp khó

Tuyến đường 14B bị sạt lở gây chia cắt vẫn chưa được khắc phục

Cuộc sống đảo lộn

Tỉnh lộ 14B - tuyến giao thông trọng yếu nối Khe Tre với Long Quảng - vốn nhộn nhịp xe máy và ô tô qua lại mỗi ngày, nay trở thành con đường đứt gãy. Hàng chục mét mặt nhựa đường bị bong bật, trồi lên khỏi mặt đất cả nửa mét, tạo nên những “hàm ếch” ăn sâu vào mép suối. Đoạn giáp ranh xã Hương Hữu cũ và Thượng Long cũ (Km34+900 - Km35+100) bị sạt trượt taluy dương và taluy âm nghiêm trọng, nền đường bị đứt lìa. Hơn 500m³ đất đá tràn lấp, có nơi cao đến 2 mét; chiều dài đoạn nứt kéo dài 50 - 70m khiến mọi phương tiện đều không thể lưu thông.

Ông Hồ Văn Sơn, người dân xã Thượng Long cũ, đứng trước con đường đứt gãy lo lắng: “Đây là tuyến đường huyết mạch, là đường chính để bà con đi lại, giao thương. Mọi năm mưa bão xong vài hôm là đường được thông. Nhưng năm nay, sạt lở nặng quá, đi lại khó khăn. Xe tải không vô được nên nông sản bán không ai mua. Có việc ra trung tâm xã thì phải đi đường vòng xa gấp mấy lần, đường đất dốc trơn trượt, rất nguy hiểm”.

Sạt lở, chia cắt còn làm hành trình đến trường của học sinh các xã nêu trên gian nan hơn bao giờ hết. Ông Cao Hoài Phong, ở thôn 3 xã Khe Tre cho biết, từ khi 2 cầu Đa Phú và Leno bị lũ cuốn trôi đường dẫn, hàng trăm học sinh ở thôn Phú Mậu và Ka Tư phải đi đường vòng, xa hơn gấp 2 - 3 lần so với trước. “Chúng tôi đưa đón con đi học mất rất nhiều thời gian. Chính quyền cũng cố gắng đổ đất đá làm lối đi tạm ở cầu Đa Phú nhưng được một ngày thì lũ lại về, cuốn hết. Nhìn mấy cháu nhỏ lội bùn, đi học sớm trong mưa gió mà thương lắm”, ông Phong chia sẻ.

Nam Đông vốn là vùng có thế mạnh về kinh tế rừng, cây lâm nghiệp và cây ăn quả. Thế nhưng sau trận mưa lũ, nhiều diện tích keo, cao su, cam, chuối bị vùi lấp hoặc gãy đổ. Nhiều mô hình sinh kế của người dân thiệt hại nặng nề, cá biệt có một hộ nuôi cá tầm chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì lũ về khiến cá chết sạch, ước tính thiệt hại hơn 400 triệu đồng - số tiền mà với người vùng cao phải chắt chiu nhiều năm mới có được.

Nỗ lực khắc phục

Ông Nguyễn Anh, Chủ tịch UBND xã Long Quảng cho biết: Địa phương đã cố gắng mở các tuyến đường tạm qua đường liên xã để người dân có thể lưu thông. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế: Đường nhỏ hẹp, tải trọng thấp, không thể chịu được xe trên 7 tấn, càng không phù hợp để vận chuyển hàng hóa lâu dài. Chỉ cần trời đổ mưa, nguy cơ đất đá từ sườn núi tràn xuống rất lớn. “Muốn sửa chữa triệt để thì phải có kinh phí lớn và cần thời tiết ổn định. Hiện xã đang rà soát, lập hồ sơ, báo cáo cấp trên xin hỗ trợ”, ông Nguyễn Anh nói.

Người dân Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng đều có chung một nguyện vọng: Những tuyến đường bị sạt lở được nhanh chóng sửa chữa để họ không còn sống trong cảnh “cô lập”. Giao thông thông suốt không chỉ để mua bán nông sản mà còn giúp trẻ em đến trường an toàn, người bệnh đến trạm y tế kịp thời và mọi nhu cầu thiết yếu được đáp ứng. Việc khắc phục hậu quả thiên tai chắc chắn phải cần thời gian. Dù vậy, người dân hy vọng các cấp chính quyền sẽ sớm có phương án đầu tư, hỗ trợ kịp thời để cuộc sống nơi vùng cao này không bị gián đoạn sau mỗi trận mưa lớn.

Trong khi chờ những tuyến đường được đầu tư nâng cấp, người dân Nam Đông vẫn ngày ngày bám trụ, chống chọi với khó khăn. Trong ánh mắt họ vẫn có sự lo lắng, nhưng cũng có niềm tin và hy vọng vào sự quan tâm của Nhà nước và cộng đồng - những nguồn lực cần thiết để họ đứng dậy sau thiên tai.