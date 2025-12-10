Để Huế phát triển nhanh, bền vững

Ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Huế:

Xây dựng và hoàn thiện các chính sách văn hóa, xã hội phù hợp giai đoạn mới

Năm 2025 dù đối mặt những khó khăn, thách thức, nhưng trong lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật. Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế được tổ chức thành công; tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể… đã mở ra nhiều cơ hội để phát huy văn hóa. Chất lượng giáo dục được giữ vững và nâng cao; chuyển đổi số có bước chuyển rõ rệt; chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; giải quyết việc làm, an sinh xã hội được triển khai tích cực, rộng khắp, đồng bộ; đời sống người dân không ngừng nâng lên.

Mặc dù vậy, việc phát huy các giá trị, thiết chế văn hóa vẫn còn hạn chế, khó khăn, chưa có giải pháp mạnh để phát triển mạnh về công nghiệp văn hóa; việc thực hiện một số chính sách về văn hóa vẫn còn chậm; thiếu nguồn lực đầu tư bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử ở các địa phương. Cơ chế xã hội hóa trùng tu di tích còn bất cập; một số thể chế văn hóa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; thừa, thiếu giáo viên ở các cấp học vẫn chưa được khắc phục triệt để; pháp luật chưa đồng bộ. Một số quy định còn chồng chéo khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gây lúng túng trong phân cấp, phần quyền, quản lý văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội thu hút khách du lịch

Từ thực tế đó, năm 2026 và trong thời gian tới, để phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, lợi thế về văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ, thành phố cần ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; đồng thời, rà soát, đánh giá các thiết chế hiện có ở cơ sở để có phương án sắp xếp, đầu tư phù hợp.

Thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, bảo đảm đủ đội ngũ giáo viên theo nhu cầu thực tế; đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học. Ngành y tế cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ; đầu tư trang, thiết bị, hạ tầng cho tuyến cơ sở; tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Quan tâm giải quyết việc làm ổn định, bền vững cho người lao động; nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền cấp xã, phường trong quản lý lĩnh vực văn hóa - xã hội để đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả.

Thành phố cần nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các chính sách văn hóa, xã hội phù hợp giai đoạn mới; kịp thời sửa đổi cơ chế thu hút huấn luyện viên, vận động viên; ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các trung tâm bảo trợ xã hội nhằm động viên, tạo động lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường:

Khai thác dư địa đầu tư vào lĩnh vực thủy sản phục vụ mục tiêu tăng trưởng

Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng của ngành nông nghiệp ngày càng thu hẹp, yêu cầu tạo bứt phá để đạt mức tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết HĐND thành phố đòi hỏi ngành nông nghiệp phải có một hướng đi mới, dựa trên những lợi thế thực chất và bền vững hơn. Khi các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt khó mở rộng dư địa đầu tư, với đặc thù địa phương giàu tiềm năng mặt nước phù hợp với việc nuôi trồng thủy sản, năm 2026, ngành nông nghiệp xác định khai thác dư địa thủy sản chính là trục phát triển trọng tâm để thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao góp phần cho tăng trưởng

Hiện, việc sáp nhập các xã, phường với địa giới hành chính rộng hơn mở ra không gian thuận lợi để quy hoạch lại hoạt động nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, chuyên canh và kiểm soát tốt hơn về môi trường. Việc quy hoạch vùng nuôi trồng mở ra không gian liên vùng giúp bố trí các vùng nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ thuận lợi để nuôi tôm công nghệ cao và các vùng nuôi theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP một cách hợp lý, tránh manh mún. Sở định hướng tập trung đầu tư hạ tầng thủy lợi, điện, cấp thoát nước, quan trắc môi trường đồng bộ hơn, tạo điều kiện để ngành thủy sản phát triển ổn định, bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Sở cũng xây dựng kế hoạch phát triển nguồn lợi thủy sản cho giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, chú trọng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mở rộng các khu bãi đẻ tự nhiên, phục hồi hệ sinh thái đầm phá, ven biển và kiểm soát hoạt động khai thác hủy diệt. Tăng cường thả giống tái tạo nguồn lợi, ứng dụng công nghệ quan trắc môi trường để chủ động phòng ngừa rủi ro. Việc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý nhà nước và đồng quản lý cộng đồng sẽ tạo ra một không gian khai thác, nuôi trồng hài hòa, đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ tài nguyên.

Ông Nguyễn Đại Viên, Trưởng ban Ban Đô thị HĐND TP. Huế:

Đầu tư quản lý chất thải rắn góp phần đưa Huế trở thành đô thị sinh thái hiện đại

Năm 2025, công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 97%. Thành phố đã đẩy mạnh triển khai chương trình phân loại rác thải tại nguồn; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân tái sử dụng và xử lý chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Tuy nhiên, một số địa bàn xa, dân cư thưa thớt, nhất là khu vực miền núi chưa được tiếp cận dịch vụ thu gom, vận chuyên, xử lý chất thải rắn, hoạt động một số bãi chôn lấp không có hệ thống xử lý rỉ rác dẫn đến xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm. Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả, chưa quy hoạch các khu vực phù hợp để bố trí mặt bằng các điểm tập kết, phân loại, lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại, vẫn còn tình trạng một số điểm tập kết rác là nơi phát sinh nguồn ô nhiễm.

UBND thành phố cần chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường, nhất là vùng nông thôn. Triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn, bố trí các điểm tập kết, lưu chứa chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, chất thải cồng kềnh, chất thải rắn xây dựng. Rà soát, thực hiện cải tạo, nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường đối với các điềm tập kết chất thải, không để xảy ra các điểm đen ô nhiễm môi trường.

Quản lý chặt chẽ các bãi chôn lấp đang hoạt động cũng như các bãi đã đóng cửa đảm bảo vệ sinh, môi trường theo quy định. Nghiên cứu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyền, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về môi trường và xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu giải pháp triển khai có hiệu quả việc phân loại rác thải tại nguồn, thí điểm các mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, trường học, khu dân cư,.. góp phần đưa Huế trở thành đô thị sinh thái hiện đại.