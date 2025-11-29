Hy Lạp trở thành điểm hấp dẫn hàng đầu cho cuộc sống nghỉ hưu

Hy Lạp - đất nước có hàng nghìn hòn đảo xinh đẹp đã được vinh danh là điểm đến tốt nhất thế giới dành cho người về hưu vào năm 2026. Ảnh: Getty Images

Tuổi thọ trung bình của con người hiện nay cao hơn 20 năm so với năm 1950 và ngày càng nhiều người lựa chọn sống những năm cuối đời ở nước ngoài. Việc bán nhà và rời xa bạn bè, gia đình để bắt đầu một cuộc sống mới ở nước khác là một quyết định lớn, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

Tạp chí và trang web International Living vừa công bố Chỉ số Hưu trí Toàn cầu thường niên, đánh giá các điểm đến hàng đầu dành cho người nghỉ hưu dựa trên các tiêu chí gồm chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, thị thực, khí hậu và mức độ dễ dàng hội nhập. Bảng xếp hạng cũng dựa trên đánh giá của hơn 200 chuyên gia và người nước ngoài.

Vị trí số 1 năm 2026 thuộc về một quốc gia ngập tràn ánh nắng ở Nam Âu, với hàng nghìn hòn đảo đẹp như tranh vẽ - nơi từ lâu đã là điểm nóng du lịch. International Living cho biết quốc gia này có đủ các yếu tố cho một kỳ nghỉ dài hạn.

“Sự vươn lên vị trí số 1 của Hy Lạp đánh dấu sự thay đổi trong bức tranh hưu trí của châu Âu. Nhiều năm qua, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha dẫn đầu, nhưng những thay đổi gần đây về thị thực cùng chi phí sinh hoạt tăng cao đã khiến người nghỉ hưu tìm kiếm nơi khác. Hy Lạp giờ đây mang đến điều mà nhiều người mong muốn - một điểm đến châu Âu xinh đẹp, thân thiện, giá cả phải chăng, với các lựa chọn cư trú dễ dàng và một lối sống phong phú theo mọi nghĩa”, Jennifer Stevens, biên tập của International Living, cho biết.

Báo cáo của International Living xếp hạng 10 điểm đến phù hợp nhất dành cho người nghỉ hưu, từ cao xuống thấp gồm: Hy Lạp, Panama, Costa Rica, Bồ Đào Nha, Mexico, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Thái Lan và Malaysia.

Hy Lạp

Chương trình Thị thực Vàng của Hy Lạp cấp giấy phép cư trú cho người nước ngoài đầu tư bất động sản tối thiểu 250.000 euro, được xem là một trong những chương trình thị thực dễ tiếp cận nhất tại châu Âu. Quốc gia này cũng đạt điểm cao về khí hậu, chăm sóc sức khỏe và nhà ở.

Patricia Mahan và Dan Matarazzo, hai công dân Mỹ, đã mua một căn nhà hai phòng ngủ giá 150.000 USD tại Kritsa, một ngôi làng ở Crete, vào năm 2023. “Chúng tôi muốn chuyển đến sống gần biển, ở một nơi có giá cả phải chăng”, Patricia nói.

Những ưu tiên khác tác động đến quyết định của họ là mong muốn sống ở làng quê nhưng vẫn cần gần các tiện ích như cơ sở y tế hiện đại, sân bay, chợ nông sản hằng tuần, siêu thị và các cửa hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Panama

Panama dẫn đầu các quốc gia ở hạng mục phúc lợi thị thực/hưu trí và từ lâu đã thu hút nhiều người nghỉ hưu đến từ Mỹ. Chương trình Pensionado mang đến nhiều ưu đãi như giảm 50% giá các hoạt động giải trí, giảm 30% chi phí đi lại, giảm 25% giá vé máy bay, giảm 15% hóa đơn y tế và giảm giá nhiều dịch vụ khác, từ điện đến ăn uống.

International Living cho biết: “Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Panama sánh ngang với Mỹ về chất lượng nhưng chi phí thấp hơn nhiều”. Một lần nằm viện có thể tốn 30.000 USD ở Miami nhưng chỉ khoảng 3.200 USD tại Panama, bao gồm cả chụp CT và thuốc men.

CNN Travel từng chọn Panama là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất để ghé thăm năm 2024. Panama City là thủ đô duy nhất trên thế giới có rừng mưa nhiệt đới nằm trong phạm vi đô thị, đồng thời sở hữu khu phố cổ - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Quốc gia này cũng có hơn chục công viên quốc gia, bao gồm Công viên Quốc gia Núi lửa Barú - điểm cao nhất Panama.

Costa Rica

Costa Rica đứng đầu hạng mục khí hậu và là quốc gia rất coi trọng môi trường. Theo International Living, 25% diện tích đất liền là rừng mưa nhiệt đới được bảo vệ và 99% điện năng đến từ năng lượng tái tạo. Đây cũng là một trong số ít quốc gia đảo ngược thành công tình trạng phá rừng, là nơi sinh sống của khoảng 10.000 loài thực vật và 850 loài chim.

Bán đảo Nicoya của Costa Rica là một trong năm “vùng xanh” (Blue Zones) trên thế giới – các khu vực nổi tiếng với tuổi thọ dân cư cao.

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đứng thứ hai sau Pháp về chăm sóc sức khỏe và cũng đạt điểm cao về khí hậu và quản trị. Quốc gia này đã chấm dứt chương trình Thị thực Vàng dành cho phát triển bất động sản nhà ở, nhưng các loại thị thực đầu tư khác vẫn có hiệu lực.

International Living cho biết thị thực D7 - thị thực thu nhập thụ động - là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người nghỉ hưu muốn chuyển đến Bồ Đào Nha, bởi yêu cầu chỉ cần chứng minh thu nhập ổn định khoảng 1.011 USD/tháng, thay vì các khoản đầu tư lớn.

Cynthia Wilson, một phụ nữ ở Seattle, cùng chồng Craig Bjork đã được chấp thuận bằng chương trình thị thực D7 và năm 2022 chuyển đến thị trấn nhỏ Marinha Grande, nằm trên Bờ biển Bạc, gần bãi biển lướt sóng nổi tiếng Nazaré.

Mexico

International Living cho biết: “Có tới một triệu người Mỹ và Canada coi Mexico là quê hương - cộng đồng Bắc Mỹ xa xứ lớn nhất trên thế giới.”

Mexico đạt điểm cao ở các hạng mục thị thực/lợi ích hưu trí và quản trị. Báo cáo nêu rõ quốc gia này có đường cao tốc tốt, Internet tốc độ cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, đi cùng chi phí sinh hoạt thấp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và con đường định cư khá dễ dàng.