Đá nung kết cao cấp – Vẻ đẹp hiện đại và công năng vượt trội

Đá nung kết được tạo ra bằng công nghệ ép và nung ở nhiệt độ trên 1.200°C, giúp vật liệu có kết cấu siêu đặc, không thấm nước, không bám bẩn và có thể chịu được tác động mạnh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những công trình đòi hỏi độ bền cao và thẩm mỹ tinh tế.

Một số ưu điểm nổi bật:

● Chịu nhiệt, chịu lực tốt, phù hợp cho bếp, cầu thang, bàn ăn.





● Chống trầy xước, chống thấm, dễ vệ sinh.





● Bề mặt đa dạng: bóng, mờ, satin, vân đá marble, vân onyx, xi măng, vân mây.





● Tính thẩm mỹ cao – bề mặt sắc nét, vân tự nhiên như đá thật.

Nhờ đó, đá nung kết đang dần thay thế các dòng đá nhân tạo và đá tự nhiên trong nhiều công trình cao cấp, từ căn hộ, biệt thự đến nhà hàng, khách sạn.

Báo giá đá nung kết cao cấp mới nhất năm 2025

Hiện nay, Luxcasa cung cấp đa dạng mẫu đá nung kết độ dày 1.5cm, khổ 140×320cm, 160×320cm, phù hợp cho bàn bếp, cầu thang, mặt bàn, tường trang trí,... với giá tốt chỉ từ 900.000 – 1.200.000 VNĐ/m² (chưa chiết khấu).

Dưới đây là bảng giá các dòng đá nung kết phổ biến trên thị trường:

● Đá nung kết Trung Quốc kích thước 1400×3200×15mm: Giá dao động 850.000 – 920.000 VNĐ/m².



● Đá nung kết Trung Quốc kích thước 1400×2600×15mm: Giá 840.000 VNĐ/m².



● Đá nung kết Trung Quốc kích thước 1600×3200×15mm: Giá 930.000 VNĐ/m².



● Đá nung kết Ấn Độ kích thước 1600×3200×20mm: Giá 2.200.000 VNĐ/m² – dòng cao cấp, chất lượng vượt trội, vân sắc nét, bề mặt bóng sâu.



● Đá nung kết Ấn Độ kích thước 800×3200×15mm: Giá 800.000 – 950.000 VNĐ/m².



● Đá nung kết Trung Quốc kích thước 800×2600×9mm (phù hợp ốp tường, lát nền, nhiều face): Giá 900.000 – 1.100.000 VNĐ/m².



● Đá nung kết Trung Quốc kích thước 1200×2700×9mm: Giá 1.100.000 – 2.000.000 VNĐ/m², thích hợp ốp tường cao cấp, showroom, nhà hàng.



● Đá nung kết Trung Quốc kích thước 1200×2400×9mm: Giá 1.100.000 – 1.400.000 VNĐ/m².



● Đá nung kết Trung Quốc kích thước 900×1800×9mm: Giá dao động 700.000 – 1.100.000 VNĐ/m², dòng phổ thông nhưng có tính thẩm mỹ cao.



Giá đá nung kết có thể thay đổi nhẹ tùy màu sắc, loại bề mặt (bóng, mờ, satin) và thương hiệu sản xuất. Với đơn hàng số lượng lớn, khách hàng sẽ được chiết khấu hấp dẫn và hỗ trợ vận chuyển tận nơi.

Ứng dụng của đá nung kết trong thiết kế hiện đại

Nhờ đặc tính bền đẹp, đá nung kết được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hạng mục nội – ngoại thất:

● Mặt bàn bếp, bàn đảo, bàn ăn: Bề mặt bóng, chống trầy, chịu nhiệt tốt.



● Ốp tường, ốp cầu thang, ốp mặt tiền: Mang lại vẻ đẹp sang trọng và hiện đại.



● Lát sàn khổ lớn: Bề mặt liền mạch, tạo không gian mở, sang trọng như resort.



● Trang trí nội thất: Kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên tạo hiệu ứng ánh mây, vân đá nổi bật.



Đặc biệt, đá nung kết khổ lớn 1600×3200mm đang được nhiều kiến trúc sư ưa chuộng cho các không gian cao cấp như biệt thự, showroom, nhà hàng, khách sạn hoặc các công trình resort ven biển.

Mua đá nung kết cao cấp ở đâu uy tín?

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua đá nung kết uy tín, Luxcasa là đơn vị được nhiều khách hàng và nhà thầu tin tưởng.

Lý do nên chọn Luxcasa:

● ✅ Sản phẩm chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu.



● ✅ Đầy đủ kích thước, độ dày, bề mặt – đáp ứng mọi nhu cầu thi công.



● ✅ Giá cạnh tranh, chiết khấu cao cho đại lý và công trình lớn.



● ✅ Tư vấn chuyên sâu theo phong cách thiết kế và vị trí thi công thực tế.



● ✅ Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc, đặc biệt có kho hàng tại TP.HCM và khu vực miền Bắc, thuận tiện giao hàng nhanh chóng.

