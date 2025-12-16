Yêu cầu nhà thầu vận chuyển đá phong hóa ra khỏi công trình

Đoạn vỉa hè, lề đường cuối tuyến đường chợ Mai - Tân Mỹ vẫn còn lẫn đá phong hóa chưa được vận chuyển đi hết

Dùng đá phong hóa san lấp

DA đường chợ Mai - Tân Mỹ được UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) phê duyệt đầu tư năm 2016, với tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư. Công trình có điểm đầu giao với Quốc lộ 49 tại Km10+217 ở đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giao với đường Phú Mỹ - Thuận An với tổng chiều dài hơn 4km, mặt cắt ngang tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch với nền đường 36m.

Ghi nhận của PV cho thấy, sau đợt lũ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua, trên nhiều đoạn tuyến của công trình đường chợ Mai - Tân Mỹ xuất hiện đá phong hóa “phát lộ” sau khi bị lũ cuốn trôi lớp đất trên bề mặt. Cụ thể, tại nhiều đoạn lề đường và dải phân cách đang thi công dang dở có rất nhiều đá phong hóa được sử dụng để san lấp, trong đó xuất hiện nhiều tảng đá lớn.

Theo phản ánh của người dân, số lượng đá phong hóa này được vận chuyển tới công trình đã lâu nhưng sau đợt lũ mới được phát hiện. Việc sử dụng đá phong hóa để san lấp vào lề đường, dải phân cách đường chợ Mai - Tân Mỹ không đảm bảo độ bền chặt nên gây lo ngại về chất lượng công trình. Ngoài ra, sử dụng đá phong hóa trong san lấp các hạng mục cho thấy có dấu hiệu không đúng tiêu chuẩn loại đất đầu vào phục vụ cho công trình xây dựng theo quy định.

Theo Ban QLDA, tháng 9/2025, sau khi tiến hành thảm bê tông nhựa mặt đường hoàn thành 1,8km đoạn cuối tuyến của DA, nhà thầu bắt đầu triển khai đắp đất K95 lề đường và dải phân cách phần còn lại để đảm bảo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Nguồn đất đắp được sử dụng ở đoạn tuyến này là nguồn vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận trước đây.

Trong quá trình triển khai, ngày 22/9, qua kiểm tra hiện trường, tư vấn giám sát, chủ đầu tư nhận thấy đất được vận chuyển về công trường có lẫn đá phong hóa không đảm bảo chất lượng nên đã lập biên bản hiện trường yêu cầu nhà thầu khắc phục. Theo đó, các đơn vị liên quan yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt (đơn vị thi công) tập kết phần đá phong hóa không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vận chuyển ra khỏi công trường, đồng thời tạm đình chỉ thi công đến khi hoàn thành việc khắc phục.

Tháng 10 và 11/2025, do ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt liên tục nên nhà thầu chưa thực hiện theo yêu cầu. Do vậy, ngày 26/11, Ban QLDA tiếp tục có văn bản số 2539/BĐTPT-DAHT về việc khẩn trương vận chuyển đá phong hóa lẫn trong đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ra khỏi phạm vi công trường.

Ngày 12/12, theo ghi nhận của PV tại công trường cho thấy, đơn vị thi công đang đào đắp diện tích đất san lấp ở dải phân cách ở cuối tuyến đường chợ Mai - Tân Mỹ. Một phần đá phong hóa ở khu vực này đang tiếp tục được thu gom, tập kết và chuyển ra khỏi công trường.

Sớm đưa công trình vào sử dụng

Ban QLDA thông tin, đối với đất đắp nền đường K95 và K98 từ khi triển khai DA Đường chợ Mai - Tân Mỹ đến nay, chủ đầu tư đã sử dụng đúng chủng loại, quy cách vật liệu đầu vào theo quy định. Trước khi nhà thầu đưa vật liệu vào sử dụng tại công trình đều được tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu về nguồn gốc sử dụng, trữ lượng mỏ cung cấp, các chỉ tiêu cơ lý... đúng theo hồ sơ dự thầu, yêu cầu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành.

Đến nay, DA chưa xảy ra việc tuồn vật liệu san lấp không bảo đảm quy định vào công trình. Tuy nhiên vừa qua, khi nhà thầu tiến hành đắp đất K95 lề đường và dải phân cách, qua kiểm tra, BQLDA phát hiện có lẫn một số đá phong hóa và đã yêu cầu nhà thầu tập kết, vận chuyển ra khỏi phạm vi công trình.

Về tiến độ, từ tháng 9/2025, DA đã hoàn thành việc thảm bê tông nhựa trên toàn bộ tuyến đường và thông tuyến. Đơn vị thi công gói thầu số 14 (từ Km2+204 - Km4+78) đang thi công hạng mục an toàn giao thông, sơn kẻ đường, triển khai thi công đắp đất K95 phần còn lại của lề đường, dải phân cách trên phạm vi 1,8km cuối tuyến và các hạng mục còn lại khác để bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với việc đắp đất K95 của gói thầu số 14 này, trong quá trình thi công nhà thầu đã thực hiện đúng theo cao độ thiết kế và đã được tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Tuy nhiên, do xảy ra tình trạng lún công trình nên nhà thầu đang chủ động sử dụng kinh phí của mình để thi công hoàn thành đảm bảo hồ sơ thiết kế.

Đồng thời, đơn vị thi công gói thầu số 19 đang tiến hành thi công để hoàn thành các hạng mục: Lắp đặt bó vỉa, rãnh vỉa, họng thu nước trong phạm vi 1,8km cuối tuyến; khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh trên tuyến, chuẩn bị triển khai thi công hạng mục đèn tín hiệu, hệ thống an toàn giao thông thuộc phạm vi đấu nối DA vào Quốc lộ 49. Đối với các hạng mục này, thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Riêng đối với các đoạn bị lún so với thiết kế thuộc gói thầu số 11 (từ Km0+00 - Km2+204), qua báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn kiểm chứng, quan trắc độc lập công trình hiện đã hết lún. Ngày 18/11/2025, UBND thành phố đã có Thông báo số 396/TB-UBND về kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện DA Đường chợ Mai - Tân Mỹ, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan để đưa vào khai thác sử dụng theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành trong tháng 12/2025. Ban QLDA đang đôn đốc đơn vị thi công thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, dự kiến đến quý I/2026, công trình mới hoàn thành.