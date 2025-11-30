Quyết tâm tạo bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài đồng chủ trì hội nghị.

Đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên

Năm 2025, kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật với 13/14 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,5 - 9%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Dịch vụ chiếm 51,36%; công nghiệp - xây dựng 30,44%; nông, lâm, ngư nghiệp 9,74%. GRDP bình quân đầu người đạt 3.100 - 3.200 USD; tổng thu ngân sách đạt 14.960 tỷ đồng, vượt 17,3% dự toán.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực, tăng trưởng trên 9%. Du lịch phục hồi mạnh, với 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5%; khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt 13.200 tỷ đồng, tăng 55%, nhờ hàng loạt sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia. Công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 14,5% nhờ một số sản phẩm chủ lực tăng sản lượng và các dự án mới đi vào hoạt động.

Bước sang năm 2026, Thành ủy đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.500 - 3.600 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, phấn đấu khu vực này chiếm khoảng 49 - 50%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng 10 - 11%; kết nạp 1.700 - 2.000 đảng viên.

Bàn giao sản phẩm mới cho đối tác tại Nhà máy Kimlong Motor. Ảnh Kimlong Motor

Vốn đầu tư công năm 2026 đạt 5.620,8 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương đạt 4.554,8 tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách năm 2026 là 15.855,6 tỷ đồng, tăng 24,4% so với dự toán năm 2025.

Năm 2026, thành phố triển khai hiệu quả 6 chương trình trọng điểm về phát triển đô thị; công nghiệp; du lịch - dịch vụ; khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; kinh tế tư nhân và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, năm 2026 sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54; rà soát, điều chỉnh toàn diện các quy hoạch theo hướng đô thị di sản - đô thị xanh - đô thị thông minh.

“Thành phố sẽ quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công, tăng cường quản lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, chú trọng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư; thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng chuẩn đô thị. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố hướng tới tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị

Nhiều góp ý để phát triển kinh tế - xã hội

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 3, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, nhất là lĩnh vực công nghiệp; tiến độ giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, nhất là khu vực phía Nam của thành phố; vấn đề doanh nghiệp giải thể và tình trạng chậm khắc phục thiệt hại do bão lụt ở các công trình nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Một số ý kiến cũng nêu khó khăn trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như hạ tầng kết nối, cơ chế phối hợp, phân cấp và phương tiện làm việc.

Đối với các chỉ tiêu năm 2026, nhiều đại biểu cho rằng mục tiêu cơ bản là phù hợp, nhưng cần điều chỉnh một số chỉ tiêu theo hướng khả thi hơn. Một số ý kiến đề nghị xem xét lại mức tăng GRDP bình quân đầu người, chỉ tiêu phát triển đảng viên, chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia và thu ngân sách. Đặc biệt, có đề xuất nâng mục tiêu thu ngân sách lên 16.800 - 17.200 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Đại biểu góp ý về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2026, các đại biểu cho rằng cần sớm ban hành cơ chế phối hợp cụ thể giữa các cơ quan; rà soát và xử lý minh bạch quỹ đất, trụ sở, tài sản công sau sắp xếp bộ máy; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Các đại biểu đề xuất cần có giải pháp tăng thu, tận dụng chính sách đặc thù của Nghị quyết 38; tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, khu công nghiệp, khu tái định cư. Nhiều ý kiến cũng đề nghị khẩn trương điều chỉnh Quy hoạch thành phố, giải quyết dự án chậm tiến độ, phát triển kinh đô ẩm thực, áo dài, hỗ trợ vùng miền núi, ven biển và nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch.

Quyết tâm để tạo bứt phá

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 là kết tinh trí tuệ, khát vọng phát triển của Đảng bộ và toàn thể nhân dân thành phố; trong đó đề ra mục tiêu phát triển thành phố Huế xanh - thông minh - giàu bản sắc với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, chính vì vậy, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương phải bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy để tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể, chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phải tạo bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu bế mạc hội nghị

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị thành phố đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo đồng bộ và phù hợp định hướng phát triển đô thị di sản, đô thị xanh, đô thị thông minh của thành phố và hoàn thành trước 31/12/2025. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm.

Tiếp tục cơ cấu lại thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách; ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế.

Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và đồng bộ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động dự báo, nhận diện sớm các vấn đề phát sinh, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo; đồng thời làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Du lịch là lĩnh vực mang lại tăng trưởng tốt cho kinh tế thành phố (Khách du lịch đến tham quan di sản)

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách với tinh thần và quyết tâm cao ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2026.

“Năm 2026 là năm khởi đầu cho một hành trình mới, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần XVII, cũng là năm tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, mỗi một đồng chí nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; năng động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo sức bật mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu.