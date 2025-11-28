Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế

Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu và khát vọng phát triển. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhằm cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới?

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng lớn thành các nhiệm vụ, dự án, chương trình trọng điểm cụ thể và giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố đã xác định. Trên cơ sở các ý kiến của Đại hội đối với dự thảo Chương trình hành động, với phương châm đổi mới và phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện và thông qua Chương trình hành động nhằm kịp thời triển khai thực hiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá, Chương trình hành động được xây dựng khoa học, sát thực tiễn, căn cơ, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp… theo nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ cơ quan chịu trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, rõ sản phẩm để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Các phụ lục về chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng giai đoạn 2025 - 2030 kèm theo chương trình đều được xây dựng cụ thể, rõ ràng, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện, sản phẩm yêu cầu. Điều này sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Chương trình hành động cũng đã tập trung triển khai thực hiện 6 chương trình trọng điểm về: Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; Phát triển công nghiệp; Phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển kinh tế tư nhân; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành trong nhiệm kỳ trước. Đồng thời xây dựng, ban hành mới các nghị quyết mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong nhiệm kỳ này như: Nghị quyết về phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; Nghị quyết về phát triển công nghiệp; Nghị quyết chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế kiểm tra tiến độ xây dựng dự án trường liên cấp ở xã A Lưới 3

Trên cơ sở 15 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, Chương trình hành động đã xây dựng 9 nhóm nội dung chương trình cụ thể; mỗi chương trình đều phân công rõ trách nhiệm các đồng chí Thường trực hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách lĩnh vực chỉ đạo trực tiếp, phân công các đồng chí Thành ủy viên liên quan chủ trì, chịu trách nhiệm và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Đối với các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được xác định danh mục, thành lập Ban chỉ đạo ở các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị vào cuộc để lãnh đạo, chỉ đạo giám sát, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả các dự án công trình đầu tư trong ngân sách cũng như đầu tư ngoài ngân sách.

Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động là một nhiệm vụ khẩn trương, cấp bách, là thời cơ quan trọng trong thời điểm này, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết hằng năm, hằng quý, hằng tháng và chuyên đề để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị, nhất là phải triển khai kịp thời, linh hoạt, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với cương vị Bí thư Thành ủy Huế, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII xác định mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, phát triển thành phố Huế đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao”.

Với mục tiêu đó, Nghị quyết đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ để hướng đến xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, một đô thị di sản xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới. Để đạt được mục tiêu, kỳ vọng đó, đòi hỏi phải có tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Với cương vị là người đứng đầu thành phố, điều tôi trăn trở và mong muốn nhất là làm sao có thể cùng với Đảng bộ và chính quyền lãnh đạo, xây dựng và đưa thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Vì vậy, tôi muốn gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố một thông điệp chung: Giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng vẻ vang; giữ gìn, lan tỏa những giá trị đặc sắc, riêng có của văn hóa Huế, con người Huế; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên; chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt để cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, xây dựng Huế phát triển xứng tầm vị thế và tầm vóc của một đô thị trực thuộc Trung ương.

Tôi mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống chính trị phấn đấu rèn luyện hội đủ các yếu tố cần thiết “Đức - Sức - Tài” để phát huy trí tuệ, năng lực; tinh thần cống hiến; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi một cán bộ, công chức, lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu cần gương mẫu trong mọi hoạt động, đổi mới tư duy, năng động và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng thích ứng để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của môi trường, công việc hiện nay.

Đặc biệt, tôi mong nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân Huế cả trong và ngoài nước, của những người yêu Huế và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, để cùng nhau tạo bước đột phá, tạo sức bật mới cho sự phát triển, đi lên của thành phố trong giai đoạn mới, cùng với sự phát triển chung của đất nước, dân tộc.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!